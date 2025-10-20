Üzemanyag: itt a bejelentés, így változnak holnaptól az árak a kutakon!

Míg szeptember az üzemanyagár emelkedésével zárult, októberben folyamatos az árcsökkenés a kutakon, szeptember 30-án a 95-ös benzin literje 587, míg a gázolajé 590 forint volt átlagosan, azóta tíz és nyolc forintos árzuhanást lehet tapasztalni. Hétfőn a 95-ös benzint: 577 Ft, míg a gázolajat: 582 forintos átlagáron tankolhatunk. Holnap, azaz kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként, a benzin nagykereskedelmi ára ezúttal nem változik.

Üzemanyag: megállíthatatlan az árzuhanás a kutakon Fotó: Hagymási Bence / Forrás: MW-archív

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca (570,9 forint/10.18.), Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (574 forint/10.19.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (575 forint/10.19.); Szombathely, Csaba út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (575,9 forint/10.19.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Nádasd, Petőfi utca (575,9 forint/10.18.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (579 forint/10.18.); Őriszentpéter (579 forint/10.17.); Szombathely, Zanati út, Kiskar út, Rumi út, Dolgozók útja, Kőszegi út, Csaba út, Körmendi út; Körmend, Rákóczi út; Sárvár, Feketehíd út; Kőszeg, Szombathelyi út (580,9 forint/10.19.)

Tavaly, ugyanebben az időszakban a benzin átlagára: 607, míg a gázolajé 600 forint volt.