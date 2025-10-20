október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

1 órája

Üzemanyag: itt a bejelentés, így változnak holnaptól az árak a kutakon!

Címkék#gázolaj#benzin#árak

Vaol.hu

Míg szeptember az üzemanyagár emelkedésével zárult, októberben folyamatos az árcsökkenés a kutakon, szeptember 30-án a 95-ös benzin literje 587, míg a gázolajé 590 forint volt átlagosan, azóta tíz és nyolc forintos árzuhanást lehet tapasztalni. Hétfőn a 95-ös benzint: 577 Ft, míg a gázolajat: 582 forintos átlagáron tankolhatunk. Holnap, azaz kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként, a benzin nagykereskedelmi ára ezúttal nem változik.

Üzemanyag: megállíthatatlan az árzuhanás a kutakon
Üzemanyag: megállíthatatlan az árzuhanás a kutakon Fotó: Hagymási Bence / Forrás: MW-archív

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

 A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca (570,9 forint/10.18.), Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (574 forint/10.19.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (575 forint/10.19.); Szombathely, Csaba út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (575,9 forint/10.19.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Nádasd, Petőfi utca (575,9 forint/10.18.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (579 forint/10.18.); Őriszentpéter (579 forint/10.17.); Szombathely, Zanati út, Kiskar út, Rumi út, Dolgozók útja, Kőszegi út, Csaba út, Körmendi út; Körmend, Rákóczi út; Sárvár, Feketehíd út; Kőszeg, Szombathelyi út (580,9 forint/10.19.)

Tavaly, ugyanebben az időszakban a benzin átlagára: 607, míg a gázolajé 600 forint volt.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu