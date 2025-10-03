október 3., péntek

Tankolás

1 órája

Megjött a bejelentés: így alakulnak holnaptól az üzemanyagárak!

Címkék#kút#benzin#átlagár

Árzuhanással indul az október, a benzin és a dízel ára is csökken, ezért ha ráér, érdemes holnapig várni a tankolással. Tavaly ilyenkor valamivel magasabbak voltak az üzemanyagárak.

Vaol.hu

Két hete még arról írtunk, hogy a hétvégén nem változnak az üzemanyagárak. Most szombaton viszont a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, míg a gázolaj ára bruttó 4 forinttal csökken. Habár péntekre nem jelentett be árváltozást a Mol, mégis csökkentette a kiskereskedelmi árait 3-3 forinttal, ennek fényében a mai napi átlagárak a következők: 95-ös benzin: 588 Ft/liter, gázolaj: 592 Ft/liter.

Csökkenő üzemanyagárakkal indul a hétvége
Csökkenő üzemanyagárakkal indul a hétvége Fotó: VN/Gombos Kálmán

Az átlagárakban nincs nagy változás tavalyhoz képest. A 40. héten egy évvel ezelőtt a benzin átlagára (584 forint) egy forinttal került többe, mint most (583 forint), míg a gázolaj ára négy forinttal (591 forint) volt magasabb a mostaninál (587 forint).

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca (581,9 forint/10.01.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca (582 forint/10.03.), Szombathely, Csabai út, Szombathely, Rumi út, Hegyfalu, 84/86-os főutak kereszteződése, Kőszeg, Szombathelyi út, Körmend, Rákóci út (583,9 forint/10.03.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca (582 forint/09.30.), Nádasd, Petőfi utca (585,9 forint/10.01.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca (586 forint/10.03.).

 

