Nagy fordulat jön az üzemanyagárakban!

Az október 23-i nemzeti ünnepen emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin és a gázolaj is bruttó 2-2 forinttal lesz drágább. Szerdán a 95-ös benzin ára: 576, míg a gázolajé: 579 Ft/liter volt átlagosan a kutakon. Októberben egészen mostanáig, folyamatosan csökkentek az üzemanyagárak, tavalyhoz képest azonban még így sokkal kedvezőbbek a kiskereskedelmi árak, mivel akkor, ugyanebben az időszakban a benzinért 607, míg a dízelért: 600 forintot kellett fizetni átlagosan.

Üzemanyag: véget ért az árzuhanás a kutakon, holnaptól nőnek az árak Fotó: Hagymási Bence / Forrás: MW-archív

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Körmend, Sport utca (566 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (567 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (568,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (570 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (572 forint/10.22.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (573 forint/10.22.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Körmend, Sport utca (570 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (571 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (574 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (576 forint/10.22.); Szombathely, Csaba út, Körmendi út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (577,9 forint/10.22.)