Nincs megállás, tovább emelkednek az üzemanyagárak!

Annak ellenére, hogy a Mol bejelentette, csökkentett kapacitással ugyan, de újra elindult az üzemanyag-termelés a százhalombattai Dunai Finomítóban és hogy van elegendő üzemanyagunk, Magyarország ellátása biztosított, szerdán tovább emelkednek a nagykereskedelmi üzemanyagárak. A benzin bruttó 2 forinttal, a gázolaj bruttó 8 forinttal kerül többe holnaptól. A mai átlagárak a következők: 95-ös benzin: 578 Ft/liter, gázolaj: 586 Ft/liter.

Kilőttek az üzemanyagárak a kutakon, főleg a dízel ára szállt el

Forrás: MW-archív

A mostani intenzív áremelkedés ellenére is, jelenleg kedvezőbb a helyzet, mint tavaly ilyenkor, amikor a benzin átlagára 607, míg a gázolajé 606 forint volt.

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölk, Kolozsvár utca (566 forint/10.28.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (575 forint/10.28.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (576 forint/10.28.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca (574 forint/10.28.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (583 forint/10.28.); Szombathely, Csaba út, Körmendi út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (584,9 forint/10.28.)