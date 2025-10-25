Üzemanyagár: nagy drágulás jöhet!

október 25., szombat

Az elmúlt öt évben 40 százalékkal drágultak a hazai üzemanyagok és elképzelhető, hogy a közeljövőben tovább romlik a helyzet. Mutatjuk a legolcsóbb vasi kutakat!

Vaol.hu

A világ nagyvárosaiban – így Budapesten, Bécsben és Zürichben – a 2020 óta eltelt időszakban az üzemanyagárak több mint 40%-kal emelkedtek, ezzel 2025-re Magyarország az élvonalba került a világ városaiban bekövetkezett áremelkedéseket tekintve – írta meg a Piac & Profit. Öt éve októberben az országos átlag 368 (benzin) és 340 forint (gázolaj) volt, ami a mostani 581 (benzin) és 584 forinthoz (gázolaj) képest 37, illetve 42%-os növekedést jelent.

Magyarországon és több európai nagyvárosban kiugró az üzemanyagárak növekedése, melynek hátterében a geopolitikai feszültségek, az energiapiacok bizonytalansága és az importfüggőség áll. Az európai nagyvárosok között Zürich, Amszterdam és Genf tartoznak a legdrágábbak közé, literenkénti áruk meghaladja a 2,25 USD-t. Ezzel szemben az Egyesült Államokban az üzemanyagárak viszonylag visszafogottan emelkedtek, San Franciscóban az ár 2020-tól 2025-ig 0,97 USD-ról 1,30 USD-ra nőtt, míg New Yorkban 0,70-ről 0,94 USD-ra. Globális viszonylatban Kairó az egyik legalacsonyabb literenkénti árú város – mindössze 0,32 USD – amit főleg az állami támogatásokkal és a nagy belső termelési kapacitással magyaráznak, a lista élén pedig Hongkong áll, literenkénti 3,07 dollárral.

Mindeközben a holtankoljak.hu szerint, akár 6-8 forintos emelkedés is jöhet a hazai üzemanyagárakban, mivel több magyar benzinkút forgalma is megugrott az elmúlt két napban a hétfői százhalombattai finomítótűz miatt. Szombaton mindenesetre nem változnak az árak.

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölk, Kolozsvár utca (565 forint/10.22.); Körmend, Sport utca (566 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (567 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (568,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (570 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (570 forint/10.23.); Szombathely, Zanati út; Szentgotthárd 8-as út; Sajtoskál 84-es út (571 forint/10.23.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca (569 forint/10.22.); Körmend, Sport utca (570 forint/10.21.); Szombathely, Söptei út (571 forint/10.21.); Nádasd, Petőfi utca (572,9 forint/10.21.); Torony, Felsőőri út (574 forint/10.21.); Vasvár, Dr. Tretter László utca; Kám, Jókai Mór utca (575 forint/10.23.); Szombathely, Csaba út, Körmendi út, Rumi út; Hegyfalu 84/86-os főutak kereszteződése; Kőszeg, Szombathelyi út; Körmend, Rákóczi út (576,9 forint/10.23.)

 

