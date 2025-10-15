V. Németh Zsolt: Döntsük el, melyik páros a jobb! (videó)

"Az egyiptomi békecsúcson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke fantasztikusnak, nagy vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Demonstratív módon közölte az egész világgal, hogy mögötte állt az előző választáson, és ezt teszi a következőn is" - adott rövid összegzést videó bejegyzésében V Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője Facebook-oldalán.

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Donald Trump, az USA elnöke az egyiptomi békekonferencián - V Németh Zsolt értékelt

Fotó: VN/Miniszterelnöki Kabinetiroda

V Németh Zsolt: Döntsük el, melyik páros a jobb!

Magyar Péter mögött meg Zelenszkij áll. Hát döntsük el, hogy melyik páros a jobb!

- tanácsolta V. Németh Zsolt.

Ismert, Donald Trump elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett békekonferencián hétfőn.

A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videórészletben Donald Trump azt mondja, „itt van Magyarország”, majd felteszi a kérdést, hogy „hol van Viktor?” Hozzátette: szeretjük Viktort.

A magyar kormányfőhöz szólva közölte: „fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán” – jegyezte meg az amerikai elnök, akinek meghívására Orbán Viktor hétfőn részt vett a Közel-keleti Békemegállapodás aláírásán Egyiptomban.