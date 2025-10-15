1 órája
V. Németh Zsolt: Döntsük el, melyik páros a jobb! (videó)
Döntsük el, melyik páros a jobb! V Németh Zsolt, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője videós bejegyzésben értékelt az egyiptomi békekonferenciát követően.
"Az egyiptomi békecsúcson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke fantasztikusnak, nagy vezetőnek nevezte Orbán Viktort. Demonstratív módon közölte az egész világgal, hogy mögötte állt az előző választáson, és ezt teszi a következőn is" - adott rövid összegzést videó bejegyzésében V Németh Zsolt államtitkár, Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője Facebook-oldalán.
V Németh Zsolt: Döntsük el, melyik páros a jobb!
Magyar Péter mögött meg Zelenszkij áll. Hát döntsük el, hogy melyik páros a jobb!
- tanácsolta V. Németh Zsolt.
Ismert, Donald Trump elismerően nyilatkozott Orbán Viktorról az egyiptomi Sarm-es-Sejkben rendezett békekonferencián hétfőn.
A miniszterelnök Facebook-oldalára feltöltött videórészletben Donald Trump azt mondja, „itt van Magyarország”, majd felteszi a kérdést, hogy „hol van Viktor?” Hozzátette: szeretjük Viktort.
A magyar kormányfőhöz szólva közölte: „fantasztikus vagy. Sokan nem értenek velem egyet, de végül is csak én számítok igazán” – jegyezte meg az amerikai elnök, akinek meghívására Orbán Viktor hétfőn részt vett a Közel-keleti Békemegállapodás aláírásán Egyiptomban.
