Új kerítés!

1 órája

Körbekerítették a Váci utcai játszóteret – a forgácslapgyár segített a megvalósításban

Területi Operatív Program Plusz#játszótér#Falco Zrt#Kovács Tamás#Váci Mihály utca#Horváth Soma

Kilenc éve új eszközöket szereztek be a területre. A Váci utcai játszótér most egy kerítéssel lett gazdagabb és a padjait is felújították.

Polgár Patrícia

A szombathelyi Váci utcai játszótér felújítási munkálatairól tartottak sajtótájékoztatót szerdán délelőtt. A Váci Mihály utca orvosi rendelője melletti játszótéren Horváth Soma önkormányzati képviselő és Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR-vezetője várta a sajtó képviselőit.

Horváth Soma elmondta, 2017-ben újították fel a játszóteret, amire akkor önkormányzati forrásból játékokat vásároltak. Ma egy szépen felszerelt játszótér várja a gyerekeket, viszont a körbekerítése eddig nem volt megoldott annak ellenére, hogy ott halad el a Paragvári út és több parkoló is található a terület mellett. Korábban próbálkozott az önkormányzat sövény telepítésével, sikertelenül – így az utóbbi időben Horváth Soma, a városrész önkormányzati képviselője támogatót keresett egy kerítés telepítésére. 

Váci utcai játszótér: új kerítés és megújult padok várják a családokat

Ezt a támogatót a Falco Zrt.-ben találta meg. A kerítés telepítése közel 2 millió forintba került, a játszótér padjait pedig a képviselő a saját fizetéséből felújíttatta. Horváth Soma hozzátette: az elmúlt tíz évben több zöldterület megújulhatott a körzetben, főként a Területi Operatív Program Plusz (TOP Plusz) támogatásával – ezt a munkát a jövőben is folytatni szeretnék.

Kovács Tamás, a Falco Zrt. PR-vezetője kifejtette, hogy a Falco az elmúlt években elkötelezte magát a társadalmi felelősségvállalás iránt, azt pedig különösen fontosnak tartják, hogy védjük gyerekeinket. - Ez a beruházás pontosan ezt a célt szolgálja, hogy azok a gyerekek, akik ide jönnek játszani, felhőtlenül játszhassanak és a szülők is tudják, hogy védett körülmények között vannak – fogalmazott a támogató nevében Kovács Tamás.

 

