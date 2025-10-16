október 16., csütörtök

2 órája

Trófeaszemle Csákánydoroszlóban: kiemelkedő teríték volt az idei

#vadászat#Pinkamente Vadásztársaság#teríték

Összesen 27 gímszarvas bika, köztük több tíz kilogramm feletti példány került terítékre a Pinkamente Vadásztársaság trófeaszemléjén Csákánydoroszlóban. Kiemelkedő vadászidény az idei.

Trófeaszemle Csákánydoroszlóban: kiemelkedő teríték volt az idei

A három év múlva hatvan esztendős vadásztársaság soha olyan eredményes szezont nem ért el, mint az idei. A trófeaszemlén 1 arany-, 3 ezüst- és egy bronzérmes trófea is kiállításra került. Összesen 27 gímszarvast láthattak az érdeklődők, köztük több tíz kilogramm feletti példány is volt – mondta el lapunknak Nyári Ferenc, a vadásztársaság gazdasági vezetője.

Trófeaszemlét tartotta a Pinkamente Vadásztársaság
Trófeaszemlét tartotta a Pinkamente Vadásztársaság
Fotó: Szendi Péter

Sikert hozott az új vadgazdálkodási forma

Hozzátette: új vadgazdálkodási formát vezettek be, 30hektár kíméleti területeket alakítottak ki, valamint vadföldet művelnek. A vetett területen a vadak kedvelt táplálkozóhelyet találnak, segíti az állatok helyben tartását, és hozzájárul a vadkárok csökkentéséhez. A társaság 36 tagja a szezonon kívül az erdőkben nem vadászik, ennek köszönhetően jobban ki tudják szolgálni a vendégek igényeit.   

A Pinkamente vadásztársasághoz összesen mintegy 4800 hektár tartozik. A kilövési terv teljesítése érdekében idén még három nagyvad vadászatot tartanak, kettőre vendégeket is várnak. 

 

