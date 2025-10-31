Bekábítószerezve ült a volán mögé, majd az igazoltatásnál is hazudozott a vasi férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Kőszegi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette, kábítószer birtoklásának vétsége és bódult állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint kábítószert szerzett meg és fogyasztott el, majd ennek hatása alatt személygépkocsiba ült és azzal lakott területen közlekedett. A rendőri igazoltatás során a sofőr – mivel érvényes jogosítvánnyal nem rendelkezett – hamis vezetői engedéllyel igazolta magát.

A járási ügyészség elzárás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Kőszegi Járásbíróság fog dönteni.