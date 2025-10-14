Ritka ragadozót kaptak lencsevégre a szomszéd vármegyében

A veol.hu számolt be arról, hogy Veszprém vármegyében Viszló-völgyi tisztavérű vadmacskát láttak. Testalkata és szőre más, mint a házi macskáé, a vadmacska volt a 2024-es év emlőse.

Vadmacska Veszprém megyében.

Forrás: Ökoturisztikai Látogatóközpont

Fokozottan védett állat a vadmacska

A laikusok számára nehezen észrevehető a különbség– a vadmacska vastagabb, gyűrűs farkú, kevésbé pettyes, a bundája homogénebb szürkés-barnás árnyalatú –, de a hibridek miatt a határ sokszor elmosódott.

Veszprém vármegyében nemcsak Balaton-felvidéken, hanem a Bakonyban is előfordult. A térség ugyanis az ország azon kevés területének egyike, ahol még élhetnek vadmacskák, így mindig nagy sikere van egy-egy fotónak a közösségi médiában, amikor egy vadonélő példányt sikerült lencsevégre kapni.