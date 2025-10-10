október 10., péntek

Gazdaság

58 perce

Itt a 3 százalékos vállalkozói hitel – A vasiak is jól járhatnak

Címkék#Cseri József#hitel#vállalkozás

Hétfőtől hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a hazai vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Programban. - A vállalkozások élénkítése szempontjából egy kiemelten jó alternatíva - véli Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az új vállalkozói hitelprogramról.

Cseh-Egyed Bernadett

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton közös sajtótájékoztatón jelentette be Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével: a kis- és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. Az új vállalkozói hitel - konstrukció hétfő óta igényelhető. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a tárca közleménye szerint kiemelte: a program minden termékénél vállalkozásonként 150 millió forintnyi forrás áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a vállalkozások mérettől és ágazattól függetlenül megfelelő mértékű támogatást vehessenek igénybe. A 3 százalékos fix kamatozású hitelek stabil forráskerete tovább erősíti a magyar vállalkozások biztonságát. 

Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is értékelte az új vállalkozói hitelt
Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is értékelte az új vállalkozói hitelt
Fotó: © Cseh Gábor

Vállalkozói hitel: több kedvező konstrukcó

A vállalkozások élénkítése szempontjából ez egy kiemelten jó alternatíva. Én bátran bíztatok minden vállalkozást, amely úgy ítéli meg, hogy a működési hatékonysága lehetővé teszi a kamatok kitermelését, éljen a lehetőséggel. Különösen annak okán, hogy a jelenlegi piaci környezethez viszonyítottan egy rendkívül kedvező kamatozást tudunk biztosítani. Jó szívvel ajánlom, hogy forduljanak kollégáinkhoz - fogalmazott érdeklődésünkre Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.  

Megtudtuk: Vasban a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ a legkeresettebbek. Ezek szabad felhasználásúak, 1 és 250 millió forint között igényelhetőek, kamatuk pedig október 6-tól 3 százalékra csökkent. A beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+,  valamint az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, 1 és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett. 

3 százalékos hitel vállalkozásoknak: aki teheti, éljen vele 

Cseri József kiemelte, szintén nagyon jó lehetőség és Vasban is meghatározó, az a Széchenyi Lízing MAX+. A konstrukció új vagy használt haszongépjármű vásárlására is igénybe vehető - 400 millió forint maximum hitelösszeg, 84 hónapra, szintén évi 3 százalékos fix kamatozással. 

 Összességében a 3 százalékos vállalkozói hitel bevezetése üdvözlendő lépés, úgy látjuk, szükség van rá, hogy a vállalkozások likviditása biztosított legyen – mondta a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. 

 

 

