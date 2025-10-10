Itt a 3 százalékos vállalkozói hitel – A vasiak is jól járhatnak

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke szombaton közös sajtótájékoztatón jelentette be Nagy Elekkel, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökével: a kis- és középvállalkozások számára fix 3 százalékos hitelt nyújt a kormány a Széchenyi Kártya Programon keresztül. Az új vállalkozói hitel - konstrukció hétfő óta igényelhető. Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a tárca közleménye szerint kiemelte: a program minden termékénél vállalkozásonként 150 millió forintnyi forrás áll rendelkezésre, amely biztosítja, hogy a vállalkozások mérettől és ágazattól függetlenül megfelelő mértékű támogatást vehessenek igénybe. A 3 százalékos fix kamatozású hitelek stabil forráskerete tovább erősíti a magyar vállalkozások biztonságát.

Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is értékelte az új vállalkozói hitelt

Vállalkozói hitel: több kedvező konstrukcó

A vállalkozások élénkítése szempontjából ez egy kiemelten jó alternatíva. Én bátran bíztatok minden vállalkozást, amely úgy ítéli meg, hogy a működési hatékonysága lehetővé teszi a kamatok kitermelését, éljen a lehetőséggel. Különösen annak okán, hogy a jelenlegi piaci környezethez viszonyítottan egy rendkívül kedvező kamatozást tudunk biztosítani. Jó szívvel ajánlom, hogy forduljanak kollégáinkhoz - fogalmazott érdeklődésünkre Cseri József, a Vas Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Megtudtuk: Vasban a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ a legkeresettebbek. Ezek szabad felhasználásúak, 1 és 250 millió forint között igényelhetőek, kamatuk pedig október 6-tól 3 százalékra csökkent. A beruházási célú finanszírozások körében a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+, valamint az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ biztosít lehetőséget fejlesztések megvalósítására, 1 és 500 millió forint közötti összegben, 2025 februárjától szintén 3 százalékos fix kamat mellett.

3 százalékos hitel vállalkozásoknak: aki teheti, éljen vele

Cseri József kiemelte, szintén nagyon jó lehetőség és Vasban is meghatározó, az a Széchenyi Lízing MAX+. A konstrukció új vagy használt haszongépjármű vásárlására is igénybe vehető - 400 millió forint maximum hitelösszeg, 84 hónapra, szintén évi 3 százalékos fix kamatozással.