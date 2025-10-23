41 perce
Békemenetről posztolt Vámos Zoltán
A Békemenetről posztolt Vas vármegye főispánja közösségi oldalán. Ismert, Vámos Zoltán október elején combizomszakadást szenvedett.
Holnap itthonról is lélekben veletek! Békemenet - írta közösségi oldalán Vámos Zoltán szerdán.
Október elején érte baleset Vámos Zoltán
Mint arról korábban beszámoltunk: október elején combizomszakadást szenvedett Vámos Zoltán, a Markusovszky-kórházban műtötték, azóta pedig otthon lábadozik.
Sajnos, a következő hetekben jópár eseményen nem tudok majd személyesen részt venni és az irodám is beköltözik a konyhába (a feleségem nagy örömére:)) - de a meló nem áll meg!
- írta akkor közösségi oldalán.
Békemenet Budapesten
Ma 9 órától várják Budapeste az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre - írta meg a Mandiner. A Civil Összefogás Fórum tette közzé a menet hivatalos útvonalát.