41 perce

Békemenetről posztolt Vámos Zoltán

#Békemenet#Elvis Presley téren#Vámos Zoltán

A Békemenetről posztolt Vas vármegye főispánja közösségi oldalán. Ismert, Vámos Zoltán október elején combizomszakadást szenvedett.

Vaol.hu

Holnap itthonról is lélekben veletek! Békemenet - írta közösségi oldalán Vámos Zoltán szerdán. 

vámos zoltán
Vámos Zoltán combizomszakadása miatt még otthon lábadozik, október 23-án lélekben a Békemenet résztvevőivel lesz
Fotó: VN/Facebook

Október elején érte baleset Vámos Zoltán

Mint arról korábban beszámoltunk: október elején combizomszakadást szenvedett Vámos Zoltán, a Markusovszky-kórházban műtötték, azóta pedig otthon lábadozik. 

Sajnos, a következő hetekben jópár eseményen nem tudok majd személyesen részt venni és az irodám is beköltözik a konyhába (a feleségem nagy örömére:)) - de a meló nem áll meg!

- írta akkor közösségi oldalán. 

Békemenet Budapesten

Ma 9 órától várják Budapeste az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre - írta meg a Mandiner. A Civil Összefogás Fórum tette közzé a menet hivatalos útvonalát. 

 

