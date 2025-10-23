Békemenetről posztolt Vámos Zoltán

Holnap itthonról is lélekben veletek! Békemenet - írta közösségi oldalán Vámos Zoltán szerdán.

Vámos Zoltán combizomszakadása miatt még otthon lábadozik, október 23-án lélekben a Békemenet résztvevőivel lesz

Fotó: VN/Facebook

Október elején érte baleset Vámos Zoltán

Mint arról korábban beszámoltunk: október elején combizomszakadást szenvedett Vámos Zoltán, a Markusovszky-kórházban műtötték, azóta pedig otthon lábadozik.

Sajnos, a következő hetekben jópár eseményen nem tudok majd személyesen részt venni és az irodám is beköltözik a konyhába (a feleségem nagy örömére:)) - de a meló nem áll meg!

- írta akkor közösségi oldalán.

Békemenet Budapesten

Ma 9 órától várják Budapeste az Elvis Presley téren azokat, akik csatlakozni szeretnének a mostani eseményhez a nemzeti ünnepen. Az Elvis Presley térről, a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán át vonulnak majd a résztvevők a Kossuth térre - írta meg a Mandiner. A Civil Összefogás Fórum tette közzé a menet hivatalos útvonalát.