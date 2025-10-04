Vámos Zoltán a traumatológiáról jelentkezett - Mutatjuk, mi történt a Vas vármegyei főispánnal

Napi találós kérdés: Mi kell egy igazi sebességkorlátozáshoz. Elég egy váratlanul felbukkanó lépcsőfok a megyeházán, egy rossz mozdulat és meg is van a combizom szakadás… És hát nincs is jobb annál, ha a születésnapján műtik az embert - olvasható Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánjának bejegyzésében.

Vámos Zoltán, a kórházból posztolt

Vámos Zoltán: hálás köszönet

Hálás köszönet a Traumatológiai Osztály valamennyi dolgozójának - emberfeletti munkát végeznek és mégis elképesztően kedvesek és türelmesek mindenkivel! Sajnos, a következő hetekben jópár eseményen nem tudok majd személyesen részt venni és az irodám is beköltözik a konyhába (a feleségem nagy örömére:)) - de a meló nem áll meg! - zárul a bejegyzés.