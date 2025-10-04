október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jobbulást!

1 órája

Vámos Zoltán a traumatológiáról jelentkezett - Mutatjuk, mi történt a Vas vármegyei főispánnal

Címkék#köszönet#esemény#Vas vármegye#Traumatológiai Osztály#Vámos Zoltán

Vaol.hu

Napi találós kérdés: Mi kell egy igazi sebességkorlátozáshoz. Elég egy váratlanul felbukkanó lépcsőfok a megyeházán, egy rossz mozdulat és meg is van a combizom szakadás…  És hát nincs is jobb annál, ha a születésnapján műtik az embert - olvasható Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánjának bejegyzésében. 

Vámos Zoltán
Vámos Zoltán, a kórházból posztolt
Forrás: Vámos Zoltán fb oldala

Vámos Zoltán: hálás köszönet

Hálás köszönet a Traumatológiai Osztály valamennyi dolgozójának - emberfeletti munkát végeznek és mégis elképesztően kedvesek és türelmesek mindenkivel! Sajnos, a következő hetekben jópár eseményen nem tudok majd személyesen részt venni és az irodám is beköltözik a konyhába (a feleségem nagy örömére:)) - de a meló nem áll meg! - zárul a bejegyzés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu