36–38. hét: amikor a várandósság ténylegesen terhességé válik

Az első trimeszter fáradtsággal, émelygéssel teli időszaka után a legtöbb nő a várandósság második és harmadik trimeszterében végig jól érzi magát, könnyű és örömteli időszakot él meg, valóban áldott állapotban van. Most azonban, a vége felé közeledve, a várandósság ténylegesen terhességé válik, mondja az orvos.

Várandósság 36-38. hét: rendkívül fontos, hogy a kismama nyugodt maradjon, befelé figyeljen.

Várandósság a vége felé közeledve

– Egy hónap van már csak hátra, és ebben az utolsó időszakban a baba testtömege akár egy teljes kilogrammal nőhet. Ha a magzat a 37. héten jönne a világra, már érett újszülöttről beszélünk. Innentől a pocak elnehezül, és a tevékeny életmódban sokszor akadályozóvá válik. Ekkor már gyakran kell mások segítségét kérni nehezebb tárgyak emeléséhez, feladatok ellátásához, vagy akár egy cipő felvételéhez – nyugtat meg, és megerősíti: a kismamának több pihenésre van szüksége.

– Még ha egy nőnek nehéz is ezt megélnie, teljesen normális, hogy segítséget kérjen ebben az időszakban. A növekvő magzat napról napra súlyosabb terhet ró az anya szervezetére, így innentől fontos kicsit lassítani a tempón, még azoknak is, akik eddig rendkívül tevékenyek voltak. Jó, ha a környezet felé is kommunikáljuk ezekben a hetekben, hogy nem olyan egyszerű már ellátni a feladatokat. Az édesapa is jobban tud kapcsolódni a várakozás folyamatához, ha megkérjük, hogy masszírozza meg az elnehezült derekunkat, vagy vicces helyzetek adódhatnak, ha segít egy női cipő felvételében. Ezek közelebb is hozhatják egymáshoz a szülőpárt a változással és idegen érzéssekkel teli időszakban.

A kismama panaszai felerősödnek

Nagy pocakkal az alvás is egyre kényelmetlenebb, nehezebb, mert egyrészt a legtöbb testhelyzetben kellemetlen a nagy pocak, másrészt gyakran jelentkezhet éjszaka derék vagy medence táji fájdalom. Mivel a magzat, a méh már jelentős súlyt képez, hanyatt fekvő helyzetben a szív felé visszaáramló vért akadályozhatja. Ez akár okozhat hirtelen anyai rosszullétet, vagy ronthatja a magzati keringést. Így a pihenés során kerüljük a hosszabb hanyatt fekvést. Leginkább javasolt a bal oldalon fekvés a pocak felpolcolásával.