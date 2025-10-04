október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A 36. héttől a magzat intenzíven érzékeli a külvilágot

2 órája

36–38. hét: amikor a várandósság ténylegesen terhességé válik

Címkék#vizsgálat#magzati szívhang#vérvétel#medence

A 36. héttől egy kismama gondolatai között mindig ott motoszkál, hogy innentől már bármikor eljöhet az idő. Mégis a várakozás izgalma mellett meg kell próbálni a várandósságnak ezt az utolsó időszakát nyugodt készülődéssel eltölteni, hiszen akár még öt hét is hátra lehet az új jövevény érkezéséig, tanácsolja dr. Gácsi Katalin. Utolsó előtti részéhez érkezett sorozatunk a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosával.

Vaol.hu

Az első trimeszter fáradtsággal, émelygéssel teli időszaka után a legtöbb nő a várandósság második és harmadik trimeszterében végig jól érzi magát, könnyű és örömteli időszakot él meg, valóban áldott állapotban van. Most azonban, a vége felé közeledve, a várandósság ténylegesen terhességé válik, mondja az orvos. 

Várandósság 36-38. hét:
Várandósság 36-38. hét: rendkívül fontos, hogy a kismama nyugodt maradjon, befelé figyeljen.
Forrás:  Shutterstock

Várandósság a vége felé közeledve

– Egy hónap van már csak hátra, és ebben az utolsó időszakban a baba testtömege akár egy teljes kilogrammal nőhet. Ha a magzat a 37. héten jönne a világra, már érett újszülöttről beszélünk. Innentől a pocak elnehezül, és a tevékeny életmódban sokszor akadályozóvá válik. Ekkor már gyakran kell mások segítségét kérni nehezebb tárgyak emeléséhez, feladatok ellátásához, vagy akár egy cipő felvételéhez – nyugtat meg, és megerősíti: a kismamának több pihenésre van szüksége.

– Még ha egy nőnek nehéz is ezt megélnie, teljesen normális, hogy segítséget kérjen ebben az időszakban. A növekvő magzat napról napra súlyosabb terhet ró az anya szervezetére, így innentől fontos kicsit lassítani a tempón, még azoknak is, akik eddig rendkívül tevékenyek voltak. Jó, ha a környezet felé is kommunikáljuk ezekben a hetekben, hogy nem olyan egyszerű már ellátni a feladatokat. Az édesapa is jobban tud kapcsolódni a várakozás folyamatához, ha megkérjük, hogy masszírozza meg az elnehezült derekunkat, vagy vicces helyzetek adódhatnak, ha segít egy női cipő felvételében. Ezek közelebb is hozhatják egymáshoz a szülőpárt a változással és idegen érzéssekkel teli időszakban. 

A kismama panaszai felerősödnek

Nagy pocakkal az alvás is egyre kényelmetlenebb, nehezebb, mert egyrészt a legtöbb testhelyzetben kellemetlen a nagy pocak, másrészt gyakran jelentkezhet éjszaka derék vagy medence táji fájdalom. Mivel a magzat, a méh már jelentős súlyt képez, hanyatt fekvő helyzetben a szív felé visszaáramló vért akadályozhatja. Ez akár okozhat hirtelen anyai rosszullétet, vagy ronthatja a magzati keringést. Így a pihenés során kerüljük a hosszabb hanyatt fekvést. Leginkább javasolt a bal oldalon fekvés a pocak felpolcolásával. 

A várandósság végére – mint mondja – természetes, hogy a kismama panaszai felerősödnek. Ekkor már a jócskán nagy pocakkal az élet nem is olyan egyszerű. A megnövekedett méh nagyobb nyomást gyakorol a medence vénáira, így a visszértágulatok fokozódhatnak, hiszen a vér egyre nehezebben áramlik vissza, a vénák megduzzadnak. A fentiek miatt is egyre gyakoribb a láb és a kézfej duzzadása. Ha a panaszok nem komolyak, ezek csak a végtagokra korlátozódnak és pihenés után, a lábak felpolcolásával javulnak. Ilyenkor semmi ok az aggodalomra, viszont, ha a duzzanat, ödéma súlyossá válik, a kismama e mellé emelkedett vérnyomásértékeket tapasztal, esetleg a vizeletben fehérjeürítés jelenik meg, indokolt a szakorvosi vizsgálat és ennek függvényében a kórházi felvétel, esetleg a szülés várt időpontjánál hamarabb szülésindítás, figyelmeztet. 

A 36. héttől a magzat intenzíven érzékeli a külvilágot

– A 36. héttől a vizsgálatok száma is megszaporodik. Innentől heti rendszerességgel szükséges a magzati szívhang észlelése NST vizsgálattal. Ezt úgy nevezett cardiotokográffal végezzük, ahol húsz percig monitorozzuk a magzati szívhangot, és a szívhang változását a magzatmozgás függvényében. Jó, ha az NST előtt a kismama eszik, és a vizsgálatra is visz magával cukortartalmú ételt vagy italt, hiszen, ha a magzat alszik, a vizsgálat nem ad jó eredményt. Cukor fogyasztására fiziológiás helyzetben élénkül a mozgása, és megfelelő NST képet kapunk. A 36. heti NST vizsgálat alkalmával javasolt a harmadik vérvétel és vércsoportvizsgálat, valamint egy hüvelykenetből a B csoportú streptococcus (GBS) szűrése. Fontos, hogy a 36. héttől a védőnővel is történjen heti szinten találkozás, testsúly, vizelet és a magzati szívhang ellenőrzése – mondja. Végül felhívja a figyelmet: 

  • a 36. héttől a magzat intenzíven érzékeli a külvilágot, 
  • hallja a különböző hangokat, zenét, 
  • és érzékeli, ha az édesanyja stresszes. 

Ezért is rendkívül fontos, hogy a kismama nyugodt maradjon, befelé figyeljen, a leendő gyermekre koncentráljon, és erőt gyűjtsön a közelgő szüléshez. 


 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu