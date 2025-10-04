21 perce
36–38. hét: amikor a várandósság ténylegesen terhességé válik
A 36. héttől egy kismama gondolatai között mindig ott motoszkál, hogy innentől már bármikor eljöhet az idő. Mégis a várakozás izgalma mellett meg kell próbálni a várandósságnak ezt az utolsó időszakát nyugodt készülődéssel eltölteni, hiszen akár még öt hét is hátra lehet az új jövevény érkezéséig, tanácsolja dr. Gácsi Katalin. Utolsó előtti részéhez érkezett sorozatunk a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosával.
Az első trimeszter fáradtsággal, émelygéssel teli időszaka után a legtöbb nő a várandósság második és harmadik trimeszterében végig jól érzi magát, könnyű és örömteli időszakot él meg, valóban áldott állapotban van. Most azonban, a vége felé közeledve, a várandósság ténylegesen terhességé válik, mondja az orvos.
Várandósság a vége felé közeledve
– Egy hónap van már csak hátra, és ebben az utolsó időszakban a baba testtömege akár egy teljes kilogrammal nőhet. Ha a magzat a 37. héten jönne a világra, már érett újszülöttről beszélünk. Innentől a pocak elnehezül, és a tevékeny életmódban sokszor akadályozóvá válik. Ekkor már gyakran kell mások segítségét kérni nehezebb tárgyak emeléséhez, feladatok ellátásához, vagy akár egy cipő felvételéhez – nyugtat meg, és megerősíti: a kismamának több pihenésre van szüksége.
– Még ha egy nőnek nehéz is ezt megélnie, teljesen normális, hogy segítséget kérjen ebben az időszakban. A növekvő magzat napról napra súlyosabb terhet ró az anya szervezetére, így innentől fontos kicsit lassítani a tempón, még azoknak is, akik eddig rendkívül tevékenyek voltak. Jó, ha a környezet felé is kommunikáljuk ezekben a hetekben, hogy nem olyan egyszerű már ellátni a feladatokat. Az édesapa is jobban tud kapcsolódni a várakozás folyamatához, ha megkérjük, hogy masszírozza meg az elnehezült derekunkat, vagy vicces helyzetek adódhatnak, ha segít egy női cipő felvételében. Ezek közelebb is hozhatják egymáshoz a szülőpárt a változással és idegen érzéssekkel teli időszakban.
A kismama panaszai felerősödnek
Nagy pocakkal az alvás is egyre kényelmetlenebb, nehezebb, mert egyrészt a legtöbb testhelyzetben kellemetlen a nagy pocak, másrészt gyakran jelentkezhet éjszaka derék vagy medence táji fájdalom. Mivel a magzat, a méh már jelentős súlyt képez, hanyatt fekvő helyzetben a szív felé visszaáramló vért akadályozhatja. Ez akár okozhat hirtelen anyai rosszullétet, vagy ronthatja a magzati keringést. Így a pihenés során kerüljük a hosszabb hanyatt fekvést. Leginkább javasolt a bal oldalon fekvés a pocak felpolcolásával.
A várandósság végére – mint mondja – természetes, hogy a kismama panaszai felerősödnek. Ekkor már a jócskán nagy pocakkal az élet nem is olyan egyszerű. A megnövekedett méh nagyobb nyomást gyakorol a medence vénáira, így a visszértágulatok fokozódhatnak, hiszen a vér egyre nehezebben áramlik vissza, a vénák megduzzadnak. A fentiek miatt is egyre gyakoribb a láb és a kézfej duzzadása. Ha a panaszok nem komolyak, ezek csak a végtagokra korlátozódnak és pihenés után, a lábak felpolcolásával javulnak. Ilyenkor semmi ok az aggodalomra, viszont, ha a duzzanat, ödéma súlyossá válik, a kismama e mellé emelkedett vérnyomásértékeket tapasztal, esetleg a vizeletben fehérjeürítés jelenik meg, indokolt a szakorvosi vizsgálat és ennek függvényében a kórházi felvétel, esetleg a szülés várt időpontjánál hamarabb szülésindítás, figyelmeztet.
A 36. héttől a magzat intenzíven érzékeli a külvilágot
– A 36. héttől a vizsgálatok száma is megszaporodik. Innentől heti rendszerességgel szükséges a magzati szívhang észlelése NST vizsgálattal. Ezt úgy nevezett cardiotokográffal végezzük, ahol húsz percig monitorozzuk a magzati szívhangot, és a szívhang változását a magzatmozgás függvényében. Jó, ha az NST előtt a kismama eszik, és a vizsgálatra is visz magával cukortartalmú ételt vagy italt, hiszen, ha a magzat alszik, a vizsgálat nem ad jó eredményt. Cukor fogyasztására fiziológiás helyzetben élénkül a mozgása, és megfelelő NST képet kapunk. A 36. heti NST vizsgálat alkalmával javasolt a harmadik vérvétel és vércsoportvizsgálat, valamint egy hüvelykenetből a B csoportú streptococcus (GBS) szűrése. Fontos, hogy a 36. héttől a védőnővel is történjen heti szinten találkozás, testsúly, vizelet és a magzati szívhang ellenőrzése – mondja. Végül felhívja a figyelmet:
- a 36. héttől a magzat intenzíven érzékeli a külvilágot,
- hallja a különböző hangokat, zenét,
- és érzékeli, ha az édesanyja stresszes.
Ezért is rendkívül fontos, hogy a kismama nyugodt maradjon, befelé figyeljen, a leendő gyermekre koncentráljon, és erőt gyűjtsön a közelgő szüléshez.