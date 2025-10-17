október 17., péntek

A Fradi sztárja, akiért rajong az ország

1 órája

Varga Barnabás a csúcson – 10 érdekesség a magyar válogatott kedvencéről

Címkék#érdekesség#Fradi#magyar válogatott#Varga Barnabás#foci

A Ferencváros csatára jelenleg pályafutása egyik legizgalmasabb időszakát éli. Varga Barnabás neve ma egyet jelent a sikerekkel, a kitartással és azzal a hozzáállással, amitől újra lelkesedni tudunk a magyar futballért. Most jöjjön tíz dolog, ami megmutatja, miért rajong érte az egész ország.

Sabjanics-Somlai Petra

A Fradi támadója szinte megállíthatatlan, sorra lövi a gólokat, és igazi vezérré nőtte ki magát a csapatban és a válogatottban is. Marco Rossi rendre számít rá, mert nemcsak gólokat szerez, hanem igazi csapatemberként húzza magával a többieket. A szurkolók szemében Varga Barnabás testesíti meg mindazt, amiért érdemes futballt nézni. Miközben a nemzetközi piac is árgus szemekkel figyeli, a Ferencváros vezetése megnyugtatott mindenkit, hogy nem tervezik nélküle a jövőt.

Varga Barnabás, a Ferencváros csatára a pályán
Varga Barnabás a Ferencváros és a magyar válogatott csatára, aki későn kezdte, de ma a legnagyobbak között van.
Forrás: Magyar Nemzet / Ladóczki Balázs

Tíz érdekesség, amit kevesen tudnak Varga Barnabásról

1. Vasi faluból indult, ma egész Magyarország büszke rá

Varga Barnabás Vas megye határmenti településéről, Szentpéterfáról származik. A falusi pályán rúgta először a labdát, és az ottani közösség ma is büszkén követi minden meccsét. A szülei ma is ott élnek, ő pedig gyakran hazalátogat, hogy feltöltődjön.

2. A szerelem, ami tényleg mindent kibírt

A szurkolók mindig is kíváncsiak voltak, ki az, aki ennyi erőt ad neki. Varga Barnabás barátnője, Skrapits Laura végig mellette volt a sérülése alatt, és ő segített neki túllendülni a legnehezebb napokon. A kapcsolatuk azóta még erősebb lett, idén tavasszal pedig Barni eljegyezte Laurát.

Varga Barnabás barátnője, Skrapits Laura mindenben mellette áll, idén tavasszal eljegyezték egymást
Forrás: Instagram/Varga Barnabás

3. Egy sérülés, amit az egész világ végignézett

A 2024-es Európa-bajnokságon történt az a pillanat, amit senki sem felejt el: Varga Barnabás sérülése megrázta az egész futballvilágot. A Skócia elleni mérkőzésen történt az a jelenet, amit senki sem akar újra látni. Varga Barnabás arccsonttörést szenvedett, és néhány percre megállt az élet a stadionban. Még Cristiano Ronaldo is odament hozzá, hogy erőt adjon neki. Hónapokba telt, mire felépült, de a visszatérésével megmutatta, hogy semmi sem tudja megtörni.

4. Eltiltás ide vagy oda, Varga Barnabás újra csúcsformában

A sérülése után újra csúcsformába lendült, ám nemrég mégsem léphetett pályára, mert egy korábbi mérkőzésen reklamálásért sárga lapot kapott, így eltiltás miatt hiányzott a keretből. A csapat megérezte a hiányát, de visszatérve ismét a legjobb formáját hozza.

5 A Fradi egyik legjobban kereső sztárja

Varga Barnabás fizetése sokszor szóbeszéd tárgya a médiában. Bár ő sosem beszél róla, sportgazdasági becslések szerint havi 15–16 millió forint körüli összeget kereshet, amivel jelenleg az NB I egyik legjobban fizetett játékosa. Ő azonban inkább a teljesítményével akar példát mutatni, nem a bankszámlájával.

6. Külföldről is csábítanák, de hűséges marad

Olasz és török klubok is érdeklődtek iránta, de ő hűséges maradt a Fradihoz. Elmondása szerint szeretne még trófeákat nyerni itthon, mielőtt külföldre igazolna.

7. Szoboszlai Dominikkal igazi bajtársak

A válogatottban Varga és Szoboszlai között azonnal megvolt az összhang, barátságuk pedig a pályán is érezhető. A sajtóban is gyakran ugratják egymást, de a meccseken mindig érződik, mennyire jó az összhang köztük.

8. Az MLSZ kampányában is hallatta a hangját

Az MLSZ felkérésére részt vett egy figyelemfelhívó kampányban, amely a sportszerűség és a diszkrimináció elleni kiállás mellett szólt. A videóban több válogatott játékossal együtt üzent: a futball mindenkié.

@fradimedia ⚡ Varga Barnabás gyors válaszai! ⚡ Csak egy válasz, nincs gondolkodás! 🤔💚 Írd meg kommentben, te mit választanál! 👇 #FTC #pusztuljonforyouba #nekedbelegyen #foryoupage #labdarúgás #foryou #nationalteam #hungary #interview #vargabarnabás #vargas #tea ♬ I Wanna Know You - BLVKSHP

9. A levegő ura - fejjátéka világszintű

Varga Barni nemcsak a földön, hanem a levegőben is szinte verhetetlen. A szakértők szerint a fejjátéka olyan szinten világszintű, és bármelyik topligában megállná a helyét. Edzői szerint ösztönösen érzi, hogyan érkezik a labda, a gólok nagy része pedig ebből születik. A pályán sokszor egyetlen jól időzített ugrása dönt el mérkőzéseket, nem véletlenül tartják a liga egyik legjobb fejelőjének.

10. Későn indult, de annál nagyobbat robbant

Nem mindenki tudja, de Varga Barnabás útja a csúcsra messze nem volt szokványos. Míg sok futballista már kamaszként profi akadémiákon készül, ő még huszonévesen is csak hobbiból játszott, az osztrák alsóbb ligákban rúgta a labdát. Aztán egyszer csak minden a helyére került: jöttek a gólok, előbb a Gyirmótban, aztán a Paksban, és egyik pillanatról a másikra mindenki felfigyelt rá. Innen már egyenes út vezetett a Fradihoz, ahol ma az egyik legmeghatározóbb játékos. Harmincévesen az NB I egyik legértékesebb labdarúgója, pedig mások ennyi idősen már rég feladták volna az álmaikat, ő viszont most él igazán, és minden meccsen megmutatja, mennyire élvezi a játékot.

 

 


 

 

