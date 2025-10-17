Varga Barnabás a csúcson – 10 érdekesség a magyar válogatott kedvencéről

A Fradi támadója szinte megállíthatatlan, sorra lövi a gólokat, és igazi vezérré nőtte ki magát a csapatban és a válogatottban is. Marco Rossi rendre számít rá, mert nemcsak gólokat szerez, hanem igazi csapatemberként húzza magával a többieket. A szurkolók szemében Varga Barnabás testesíti meg mindazt, amiért érdemes futballt nézni. Miközben a nemzetközi piac is árgus szemekkel figyeli, a Ferencváros vezetése megnyugtatott mindenkit, hogy nem tervezik nélküle a jövőt.

Varga Barnabás a Ferencváros és a magyar válogatott csatára, aki későn kezdte, de ma a legnagyobbak között van.

Forrás: Magyar Nemzet / Ladóczki Balázs

Tíz érdekesség, amit kevesen tudnak Varga Barnabásról

1. Vasi faluból indult, ma egész Magyarország büszke rá

Varga Barnabás Vas megye határmenti településéről, Szentpéterfáról származik. A falusi pályán rúgta először a labdát, és az ottani közösség ma is büszkén követi minden meccsét. A szülei ma is ott élnek, ő pedig gyakran hazalátogat, hogy feltöltődjön.

2. A szerelem, ami tényleg mindent kibírt

A szurkolók mindig is kíváncsiak voltak, ki az, aki ennyi erőt ad neki. Varga Barnabás barátnője, Skrapits Laura végig mellette volt a sérülése alatt, és ő segített neki túllendülni a legnehezebb napokon. A kapcsolatuk azóta még erősebb lett, idén tavasszal pedig Barni eljegyezte Laurát.

Varga Barnabás barátnője, Skrapits Laura mindenben mellette áll, idén tavasszal eljegyezték egymást

Forrás: Instagram/Varga Barnabás

3. Egy sérülés, amit az egész világ végignézett

A 2024-es Európa-bajnokságon történt az a pillanat, amit senki sem felejt el: Varga Barnabás sérülése megrázta az egész futballvilágot. A Skócia elleni mérkőzésen történt az a jelenet, amit senki sem akar újra látni. Varga Barnabás arccsonttörést szenvedett, és néhány percre megállt az élet a stadionban. Még Cristiano Ronaldo is odament hozzá, hogy erőt adjon neki. Hónapokba telt, mire felépült, de a visszatérésével megmutatta, hogy semmi sem tudja megtörni.

4. Eltiltás ide vagy oda, Varga Barnabás újra csúcsformában

A sérülése után újra csúcsformába lendült, ám nemrég mégsem léphetett pályára, mert egy korábbi mérkőzésen reklamálásért sárga lapot kapott, így eltiltás miatt hiányzott a keretből. A csapat megérezte a hiányát, de visszatérve ismét a legjobb formáját hozza.

5 A Fradi egyik legjobban kereső sztárja