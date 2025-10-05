Vargányavadászat Vasban: a legjobb lelőhelyek nyomában

A vargánya, vagyis az ízletes tinóru (Boletus edulis) nemcsak a gombászok egyik legkedveltebb zsákmánya, hanem a magyar konyha egyik kincse is. Vas vármegye változatos erdőségei, párás mikroklímája és gazdag talajviszonyai ideális feltételeket kínálnak a gombák, különösen a vargánya számára. Ha te is szeretnél kosaradat megtölteni ezzel az ínyencséggel, íme néhány kiemelkedő lelőhely, ahol jó eséllyel találkozhatsz vele.

Vargánya: hol találhatjuk a legjobb helyeket Vasban?

Fotó: Szendi Péter

Vargányalelőhelyek Vasban

Vasban igen sok ember számára az első gondolat ilyenkor az Őrség. Nem véletlenül! Különösen Szalafő, Őriszentpéter és Magyarszombatfa környéke híres gazdag gombaterméséről. A vegyes erdők, a párás reggelek és a viszonylag érintetlen természet különösen kedvez a vargányának. Fontos tudni, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén csak saját fogyasztásra, napi 2 kg/fő mennyiségben szabad gyűjteni, és ajánlott gombaszakértőhöz fordulni a biztonságos fogyasztás érdekében.

Rögtön utána kínálkozik a Kőszegi-hegység is; különösen Kőszeg, Velem és Bozsok környéke. A bükkösök és tölgyesek mélyén, főleg eső utáni napokon, gyakran bújik meg a vargánya. A hegység jól kiépített túraútvonalai és tiszta levegője nemcsak gombászatra, hanem kikapcsolódásra is kiváló.

A Ság hegy és Celldömölk környéke szintén figyelemre méltó. A ligetes tölgyesekben, főleg a reggeli órákban, gyakran találni vargányát. A vulkanikus eredetű talaj különleges ízt adhat a gombának, amit a helyiek nagyra értékelnek.

A Vendvidék (Rába-vidék) és Szentgotthárd környéke, közel az osztrák határhoz, fenyvesekkel és bükkösökkel tarkított erdői szintén gazdag gombatermő területek. A határmenti klíma és a kevesebb emberi zavarás miatt itt gyakran nagyobb példányokkal is találkozhatunk.

Végül, de nem utolsósorban, a Gencsapáti melletti Ördögkő környéke egy kevésbé ismert, de helyiek által kedvelt gombászhely. A környező erdőkben, főleg párás időszakban, jó eséllyel bukkanhatunk vargányára.

A gombászat nemcsak gasztronómiai élmény, hanem természetközeli kikapcsolódás is. Érdemes mindig kosarat, kést és gombahatározót vinni, és figyelni a természet védelmére. A vargánya keresése Vasban nemcsak zsákmányszerzés, hanem egyfajta felfedezőút is – a helyi táj, kultúra és nyugalom világába.

