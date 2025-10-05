1 órája
Vargányavadászat Vasban: a legjobb lelőhelyek nyomában
Ínycsiklandó csemege, amihez az ősi zsákmányszerző ösztön és a jó kirándulás is párosul. Erdők, jó levegő – és igen: az ízletes vargánya!
A vargánya, vagyis az ízletes tinóru (Boletus edulis) nemcsak a gombászok egyik legkedveltebb zsákmánya, hanem a magyar konyha egyik kincse is. Vas vármegye változatos erdőségei, párás mikroklímája és gazdag talajviszonyai ideális feltételeket kínálnak a gombák, különösen a vargánya számára. Ha te is szeretnél kosaradat megtölteni ezzel az ínyencséggel, íme néhány kiemelkedő lelőhely, ahol jó eséllyel találkozhatsz vele.
Vargányalelőhelyek Vasban
Vasban igen sok ember számára az első gondolat ilyenkor az Őrség. Nem véletlenül! Különösen Szalafő, Őriszentpéter és Magyarszombatfa környéke híres gazdag gombaterméséről. A vegyes erdők, a párás reggelek és a viszonylag érintetlen természet különösen kedvez a vargányának. Fontos tudni, hogy az Őrségi Nemzeti Park területén csak saját fogyasztásra, napi 2 kg/fő mennyiségben szabad gyűjteni, és ajánlott gombaszakértőhöz fordulni a biztonságos fogyasztás érdekében.
Rögtön utána kínálkozik a Kőszegi-hegység is; különösen Kőszeg, Velem és Bozsok környéke. A bükkösök és tölgyesek mélyén, főleg eső utáni napokon, gyakran bújik meg a vargánya. A hegység jól kiépített túraútvonalai és tiszta levegője nemcsak gombászatra, hanem kikapcsolódásra is kiváló.
A Ság hegy és Celldömölk környéke szintén figyelemre méltó. A ligetes tölgyesekben, főleg a reggeli órákban, gyakran találni vargányát. A vulkanikus eredetű talaj különleges ízt adhat a gombának, amit a helyiek nagyra értékelnek.
A Vendvidék (Rába-vidék) és Szentgotthárd környéke, közel az osztrák határhoz, fenyvesekkel és bükkösökkel tarkított erdői szintén gazdag gombatermő területek. A határmenti klíma és a kevesebb emberi zavarás miatt itt gyakran nagyobb példányokkal is találkozhatunk.
Végül, de nem utolsósorban, a Gencsapáti melletti Ördögkő környéke egy kevésbé ismert, de helyiek által kedvelt gombászhely. A környező erdőkben, főleg párás időszakban, jó eséllyel bukkanhatunk vargányára.
A gombászat nemcsak gasztronómiai élmény, hanem természetközeli kikapcsolódás is. Érdemes mindig kosarat, kést és gombahatározót vinni, és figyelni a természet védelmére. A vargánya keresése Vasban nemcsak zsákmányszerzés, hanem egyfajta felfedezőút is – a helyi táj, kultúra és nyugalom világába.
