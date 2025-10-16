1 órája
Respect: Varjú Gábor maratont teljesített négy évvel a balesete után
Négy évvel súlyos balesete után újra célba ért a Spar Budapest Maratonon a szombathelyi állatorvos, aki ma már handbike-kal versenyez. Dr. Varjú Gábor most először teljesítette a 42 kilométeres távot kézihajtánnyal.
Négy évvel ezelőtt, 2021 szeptemberében szenvedett súlyos balesetet a népszerű szombathelyi állatorvos, aki ma már parasportolóként is bizonyít. Négy év telt el azóta a végzetes nap óta, amikor dr. Varjú Gábor kerékpározás közben egy álló teherautónak ütközött. A baleset következtében a gerince háti szakaszon eltörött, a gerincvelő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a mellkas vonalától lefelé elvesztette az érzékelést és a mozgás képességét. A kilenc teljes távú triatlonversenyt teljesítő sportember a hétvégén teljesítette a maratont.
Most, négy évvel később újra a célba ért – handbike-kal.
Első maraton balesetem óta – Spar Budapest Maraton. Vasárnap handbike-kal teljesítettem a 42 km-es távot
– írta közösségi oldalán dr. Varjú Gábor. Hozzátette, hogy számára ez teljesen új műfaj, hiszen eddig nem indult ilyen nagyszabású, több tízezres rendezvényen.
2020-ban vettem részt utoljára a Spar Maratonon, akkor még a Covid-időszakban, mindössze kétezer résztvevővel. Most viszont a hatalmas tömeg miatt le is késtem a handbike-osok rajtját, és kénytelen voltam hátulról, a 6:30-as tempót futó mezőnyből indulni. A maraton első felében csak lassan gurultam a futók között, igyekeztem nem nekimenni senkinek – sajnos nem mindig sikerült
– írta bejegyzésében.
Dr. Varjú Gábor: „A Szabadság hídon egy pillanatra minden megállt”
A nehezített körülmények ellenére a verseny második felében sikerült felgyorsulnia.
Csak 20 km után, a tömegből kikeveredve tudtam néhol rendesen menni. A margitszigeti körön és a pesti rakparton már gyorsabban haladtam. A Szabadság hídon viszont az egyik kerekem beleragadt a villamossínbe, de egy sporttárs rögtön kirántott a slamasztikából. Magamhoz sem tértem, és már Péter Attila, a legendás szpíker üdvözölt a célban
– idézte fel élményeit.
A maraton teljesítése mögött komoly felkészülés állt.
Egész évben edzettem, átlagban hetente körülbelül nyolc órát, így külön erre nem készültem. Az utolsó héten visszafogtam az edzést, rápihentem a versenyre. Lassan egy éve már edzői irányítással készülök, minden hétre részletes edzéstervet kapok
– mondta a megkeresésünkre dr. Varjú Gábor.
Kendőzetlen őszinteséggel mesélt az intenzíven eltöltött hetekről dr. Varjú Gábor
A szombathelyi parasportoló példája ismét bebizonyította: a kitartás, a hit és az edzésmunka együtt csodákra képes. A kerekesszék immár nem korlát, hanem eszköz számára, hogy továbbra is sportoljon, versenyezzen – és másokat is inspiráljon.
