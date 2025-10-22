Ők a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön

Az 1956-os forradalom- és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Ünnepi közgyűlés: a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön

Fotó: Unger Tamás

A Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei

A vármegyeházán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő volt az ünnepség szónoka. – Ma már országunk szabad és szuverén, vármegyéink pedig a szabadság gyakorlati műhelyei, ahol az önrendelkezés nem eszme, hanem napi cselekvés. Hosszú út és sok áldozat vezetett idáig – fogalmazott beszéde elején V. Németh Zsolt, majd felidézte: hazánk történelmében voltak olyan időszakok, amikor a világunk kettévált: kintre és bentre. Odakint a hatalom, az ideológia, idebent a lelkiismeret, szabadság várt. Kint az elnyomás, az idegen akarat, bent az önbecsülés és a bátorság.

– 1956 őszén Magyarországon ez a kettéhasadás vált tapinthatóvá. Csodával határos, hogy az akkori külvilág nem semmisítette meg az emberek belső világát. Sőt, a fokozódó nyomás csak kikristályosította mindazt, ami az embereknek legbelül fontos volt, mondta, majd 56 szellemiségét idézte: az emberek belső világát, hűségét, tisztaságát, bátorságát. Azt az igazgyöngyöt, amit 1956 megszült és amit a megtorlás sem tudott összetörni, és amit – mint mondta – ma is kötelesek vagyunk magunkban megtalálni, megőrizni. 56 ránk hagyott örökségének nevezte a felismerést, hogy a szuverenitás nem csupán országhatárok kérdése, hanem az erkölcsi önrendelkezésé is.

– Az integritás és a szuverenitás szellemisége 1956 óta kitörölhetetlenül velünk maradt. Kint és bent kettőssége azonban ma is kísért bennünket. Mi, magyarok tudjuk, mennyit ér a szabadságunk, tudjuk, mit jelent, ha kívülről akarnak ránk szabadítani döntéseket, és tudjuk azt is, mit jelent belülről megőrizni a lelki szuverenitást és tenni, amit igaznak hiszünk – mondta. Mindig a bentre kell figyelnünk, mert abból nő ki minden, ami maradandó – húzta alá.

„Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesült:

Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal nyugalmazott hivatalvezetője