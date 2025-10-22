6 órája
Ők a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön - fotók
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulója alkalmából tartottak ünnepi közgyűlést szerdán a Vármegyeháza dísztermében. Hagyományosan ott adták át a Vas Vármegyei Közgyűlés által, október 23. alkalmából adományozott díjakat, elismeréseket.
Az 1956-os forradalom- és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.
A Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei
A vármegyeházán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő volt az ünnepség szónoka. – Ma már országunk szabad és szuverén, vármegyéink pedig a szabadság gyakorlati műhelyei, ahol az önrendelkezés nem eszme, hanem napi cselekvés. Hosszú út és sok áldozat vezetett idáig – fogalmazott beszéde elején V. Németh Zsolt, majd felidézte: hazánk történelmében voltak olyan időszakok, amikor a világunk kettévált: kintre és bentre. Odakint a hatalom, az ideológia, idebent a lelkiismeret, szabadság várt. Kint az elnyomás, az idegen akarat, bent az önbecsülés és a bátorság.
– 1956 őszén Magyarországon ez a kettéhasadás vált tapinthatóvá. Csodával határos, hogy az akkori külvilág nem semmisítette meg az emberek belső világát. Sőt, a fokozódó nyomás csak kikristályosította mindazt, ami az embereknek legbelül fontos volt, mondta, majd 56 szellemiségét idézte: az emberek belső világát, hűségét, tisztaságát, bátorságát. Azt az igazgyöngyöt, amit 1956 megszült és amit a megtorlás sem tudott összetörni, és amit – mint mondta – ma is kötelesek vagyunk magunkban megtalálni, megőrizni. 56 ránk hagyott örökségének nevezte a felismerést, hogy a szuverenitás nem csupán országhatárok kérdése, hanem az erkölcsi önrendelkezésé is.
– Az integritás és a szuverenitás szellemisége 1956 óta kitörölhetetlenül velünk maradt. Kint és bent kettőssége azonban ma is kísért bennünket. Mi, magyarok tudjuk, mennyit ér a szabadságunk, tudjuk, mit jelent, ha kívülről akarnak ránk szabadítani döntéseket, és tudjuk azt is, mit jelent belülről megőrizni a lelki szuverenitást és tenni, amit igaznak hiszünk – mondta. Mindig a bentre kell figyelnünk, mert abból nő ki minden, ami maradandó – húzta alá.
„Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesült:
Dr. Galántai György, a Sárvári Járási Hivatal nyugalmazott hivatalvezetője
Dr. Galántai György pályája kezdetén állatorvosként dolgozott 1984-től a Kőrismenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet állatorvosaként, majd1993-1994 között magán-állatorvosként Szeleste, Pósfa és Ölbő településeken. Az első önkormányzati választáson képviselőként indult Szelestén. Négy évnyi helyi önkormányzati képviselői munkát követően 1994-ben úgy döntött, hogy az önkormányzati választásokon indul Szeleste település polgármesteri posztjáért, melyet meg is nyert. Eredményes polgármesteri munkájának köszönhetően 1998-tól kezdődően négy cikluson keresztül választották meg a lakosok Szeleste vezetőjének. 2013. január 1-jével a Vas vármegye második legnépesebb járásának – a sárvári járásnak – járási hivatalát vezette nyugdíjba vonulásáig, 2025. július 31. napjáig. Tizenkét és fél évnyi járási hivatalvezető munkája során számos kormányhivatali átalakulást, átszervezést sikeresen koordinálta a Sárvári Járási Hivatal tevékenysége kapcsán. Vezetése alatt a Sárvári Járási Hivatal a sárvári járás lakossága számára magas szintű közigazgatási szolgáltatásokat, jó színvonalú hatósági feladatellátást biztosított. Valamennyi munkahelyén, megbízatása kapcsán mindig arra törekedett, hogy a feladatait alaposan, valamennyi érdekelt fél véleményének figyelembevételével lássa el. Döntései során törekedett arra, hogy igazságos, méltányos döntés szülessen, amely elfogadható minden érintett számára. Munkatársaival eredményes együttműködést alakított ki, amelyet a nyugodt, békés munkavégzési körülmények, a folyamatos együttműködés jellemzett.
„Széll Kálmán Díj” kitüntetésben részesült:
Gombásné Nardai Ibolya, a Körmendi Járási Hivatal hivatalvezetője
Gombásné Nardai Ibolya a közigazgatásban 1982-ben kezdett dolgozni a Csákánydoroszlói Községi Közös Tanács alkalmazásában. Két évvel később, a Körmendi Városi Tanácson hatósági ügyintézőként helyezkedett el, ahol az évek folyamán szabálysértési, lakásügyi, birtokvédelmi, gyámügyi és anyakönyvi ügyekkel is foglalkozott. 1994-től a Körmendi Polgármesteri Hivatalban már vezetőként intézte, koordinálta a lakosok, a település és a hivatal ügyeit. 2007-től Körmend Város Önkormányzat képviselő-testülete aljegyzővé nevezte ki, majd 2009-től a jegyzői feladatokat is ellátta. 2013. január 1-jétől hivatalvezetői kinevezést kapott az újonnan megalakuló Körmendi Járási Hivatal élére. Lendületével és nagy szakmai tapasztalatával sikeresen megszervezte az államigazgatás reformjaként létrejövő járási hivatalt, mely a kezdetben sok ismeretlen feladatot és kihívást jelentett. A közigazgatási munka számos területére rendelkezik rálátással. Tapasztalatával, tanácsaival sok pályakezdő és gyakorlott kollégának nyújtott segítséget. Szociális érzékenységét, empátiáját nemcsak az ügyfelek, hanem a kollégái is folyamatosan érezték.
"Berzsenyi Dániel -Díj"-ban részesült:
Feiszt György történész, nyugalmazott főlevéltáros
Feiszt György 1973-ban kezdett dolgozni a Vas Megyei Levéltárban, ahol levéltárosként kezdte, majd főlevéltárosként és végül igazgatóhelyettesként tevékenykedett nyugdíjazásáig. Jelenleg is önkéntesként segíti az intézményt. Levéltári munkája során kutatási területei a középkori magyar város- és családtörténet, családtörténet, címer- és pecséttan, valamint Szombathely kultúrtörténete. Kiemelkedő munkát végzett a címer- és pecséttan népszerűsítésében. Hosszú évek óta együttműködik Gróf László oxfordi térképtörténésszel Erdély történelmi múltjának kutatásában. Főszerkesztőként dolgozott az Acta Savariensia várostörténeti könyvsorozatnál, valamint a Savaria–Szombathely monográfiánál. Számos publikáció fűződik a nevéhez: Feiszt György több szakmai pozícióban is helyt állva, kiemelkedő szakmai életpályával büszkélkedhet. Kutatóként, szerkesztőként és íróként is jelentős munkát végzett a heraldika, a helytörténet és a levéltáros szakma emlékezetének gyarapításában.
„Pungor Ernő Díj” kitüntetésben részesült:
Prof. Dr. Borhy László Széchenyi-díjas régész, történész, ókortörténész, egyetemi tanár
Dr. Borhy László 1988-ban végzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán régész–történész szakon. Pályafutása során hosszú évtizedek óta a Római Provinciák Régészetének kutatója, különösen Pannonia és Brigetio régiója áll közel a szívéhez. Karrierjét az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tanársegédként kezdte, majd 2005-2018. között tanszékvezetőként, 2014–2018. között pedig az ELTE BTK Régészettudományi Intézet igazgatójaként dolgozott. 2015–2017. között dékánja, majd 2017-től rektora volt az ELTE-nek. 2013-ban választották a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, rendes taggá pedig 2019-ben.
Dr. Borhy László kiemelkedő tudományos, oktatói és vezetői szerepének köszönhetően generációk számára vált az ókortudomány inspiráló alakjává. Szülővárosához való kötődése, valamint az egyetemi közösség számára hozott értékteremtő hozzáállása méltán teszi őt közkedvelt és elismert személyiséggé az ELTE-n és azon túl.
"Markusovszky Lajos Díj" kitüntetésben részesült:
Dr. Sámson Zoltán, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános Belgyógyászati Osztály főorvosa
Dr. Sámson Zoltán 2004 óta a Markusovszky Kórház dolgozója. Kezdetektől az Általános Belgyógyászati Osztályon végzi munkáját, nagy szaktudásra tett szert, melyet munkavégzése során is bizonyít. 2007-től szakorvos munkakörben dolgozott, majd 2013 májusában adjunktusi kinevezést kapott, 2007 májusától pedig főorvosként folytatja pályafutását. 2007-ben belgyógyászatból szakvizsgázott, majd 2014-ben klinikai immunológiai és allergológiai szakképesítést szerzett. Kitűnő elméleti felkészültségű és jó gyakorlati szakember. Mindenkori munkáját példamutató lelkiismeretességgel és magas orvosi hivatástudattal végzi. Szakmai tevékenysége, emberi, etikai magatartása példaértékű.
"Békássy Ferenc Díj” kitüntetésben részesült:
Márfi Márk színész, író
Márfi Márk a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett 2012-ben. 2015-ben végzett a Shakespeare Színművészeti Akadémián, ahol három évig tanult. 2015-2020 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakos hallgatója volt. Egyetemi gyakorlatát a Radnóti Színházban töltötte, ahol azóta is játszik. 2020-tól szabadúszó. Láthatjuk a Szkénében, a Pinceszínházban, dolgozik a Láthatáron Csoporttal és már két drámája is bemutatásra került a Lóvasúton, amikben szintén játszik. A „TELIK – egy óra az életedből” című drámája túl van az 75. előadáson és 2024-ben elnyerte a legjobb előadásnak járó Közönségdíjat a Városmajori Színházi Szemlén. A „Lassan” című második drámát 2025 márciusában mutatták be. 2022-ben és 2024-ben is Örkény István Drámaírói Ösztöndíjban részesült.
"Fazakas Péter-Díj"-ban részesült:
Szily Adrien okl. táj- és kertépítész mérnök
Szily Adrien 1990-ben okl. táj- és kertépítész mérnök diplomát szerzett. Főbb tervezési feladatai között szerepel kertépítészeti tervek készítése, településrendezési tervek tájrendezési munkarészének kidolgozása, önálló tájrendezési tervek, tanulmánytervek, koncepciótervek elkészítése. Munkája során a települést és táji környezetét egymással kölcsönhatásban lévő, egymást kölcsönösen formáló egységes képződménynek tekinti. A rendezési tervek általa készített táj- és környezetvédelmi munkarészeiben alapelv a táj értékeinek és karakterének megőrzését szolgáló tájhasznosítási módszerek, a hagyományos életmód támogatása, a művi tájértékek felkutatása és védelme. Környezetvédelmi javaslatait igyekszik a legkisebb beavatkozás – jó hatékonyság alapján kialakítani.
Szívesen vállalja a meglévő alulhasznosított és újonnan kialakítandó közösségi terek megformálását eredményező részletesebb terveket. Ötleteivel segíti az önkormányzatokat településeik zöldfelületi rendszerének fejlesztésében, a kül- és belterület szerves összekapcsolásában.
„Batthyány-Strattmann László Díj” kitüntetésben részesült:
Tamásiné Bencsics Szilvia, a kőszegi dr. Nagy László EGYMI tanítója
Tamásiné Bencsics Szilvia 1993 óta dolgozik Kőszegen, a dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben, először nevelőtanárként, majd a Kisegítő és a Beszédjavító iskola tanítójaként. Több mint húsz éves munkája során több száz gyermeknek nyújtott segítséget. Az általa felkészített sajátos nevelési igényű, sokszor hátrányos helyzetű tanulók rendszeresen érnek el kiváló helyezéseket különböző sport és kulturális versenyeken. Szorosan együttműködik a Beszédgyógyítás Alapítvánnyal különböző logopédiai fejlesztésekben, ezzel is elősegítve a tanulók fejlődését és iskolai sikereit. Elhivatott, lelkiismeretes pedagógus, aki a keresztény és családi értékrendet szem előtt tartva neveli tanítványait. Munkája során türelemmel, szeretettel, következetesen fordul a diákok felé, fontos számára az egyéni fejlődések támogatása.
"Jurisics Miklós Díj" kitüntetésben részesült:
Fekete Géza György r. alezredes, a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettese
Fekete Géza György r. alezredes 1994. március 1-jén kezdte hivatásos rendőri szolgálatát a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Szombathelyi Rendőrkapitányságának állományában nyomozóként, majd 1996-tól főnyomozóként, egy év múlva pedig már kiemelt főnyomozóként látta el feladatát. 2008-ban kapott megbízást a bűnügyi igazgatóság elemző, értékelő osztályának vezetésére. A Sárvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői feladatait 2013. január 16-ától látta el. A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesi beosztását 2023. november 1-jétől megbízással, 2024. május 1-jétől kinevezéssel tölti be. Eddigi szakmai életútja során közel két évtizedet töltött el bűnügyi szakterületen. Munkáját a vezetői példamutatást szem előtt tartva, az elvárt fegyelemmel, lojalitással, szakszerűen és jogszerűen végzi. A szakterületet és a vezetők munkáját a megfelelő szinten felügyeli, irányítja.
„Lóránt Gyula Díj” kitüntetésben részesült:
Perl Zoltán, a Falco KC válogatott kosárlabdázója
Perl Zoltán szülővárosában, Szombathelyen kezdett kosárlabdázni, és itt, a Falco színeiben mutatkozott be az NBI/A csoportjában. A 2012-13-as szezonban kilenc bajnokin kapott lehetőséget, ezzel egyidejűleg bajnoki címet szerzett a Falco 19 éven aluli csapatával. A 2013-2014 szezonban fiatal kora ellenére megválasztják csapatkapitánynak. 2015-ben Olaszországba került, ahol két évig kosarazott. 2017 nyarán visszaigazolt a Falcoba, és bajnoki ezüstérmet szerzett a 2017-2018-as szezon végén. 2018 júniusában a spanyol élvonalbeli Movistar Estudiantes Madrid játékosa lett. 2019 január 18-án újra visszatért a Falcohoz, a szezon végén pedig bajnok lett a csapattal. Ezután zsinórban ötször nyertek bajnoki címet. A magyar válogatott tagjaként részt vett a 2017-es Európa-bajnokságon. Háromszor választották meg az év legjobb magyar játékosának.
Perl Zoltán kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át.
„Vas Vármegyei Értékdíj” elismerésben részesült:
Ungaresca Táncegyüttes
A díjat átveszi: Horváth Győző az együttes vezetője
A szombathelyi Ungaresca Táncegyüttes 1955-ben alakult meg. Első sikereit nagy múltú középiskolás kulturális fesztiválon, a keszthelyi Helikon Ünnepségen érte el, már akkor országosan jegyzett együttessé vált. Az együttes feladatának tekinti a magyar nyelvterület tánckultúrájának színpadra állítását és bemutatását, a ma embere érzésvilágának megjelenítését a magyar néptánc kincs felhasználásával. Törekszik a történeti tánchagyomány ápolására, melyet névválasztással is jelezni kívánt. Az együttes az elmúlt évtizedek alatt számos országos fesztiválon, versenyen vett részt és nyert el együttesi, szólótáncos és koreográfusi díjakat. Az utánpótlást a csoport mellett működő Szivárvány Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói biztosítják, itt 350 gyermek ismerkedik a magyar néptánc kinccsel. A nagy csoport mellett működik az 1990-ben alakult Senior Együttes, amely nagymértékben színesíti a csoport tevékenységét.
A vármegyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült:
- Szabó Andrásné, a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője négy évtizedes magas fokú szakmai elhivatottsággal végzett, példaértékű munkája elismeréseként
Vas Vármegye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült:
Dr. Holló András, a Rábapatyi Közös Önkormányzati Hivatal nyugalmazott jegyzője több évtizedes, kiváló szakmai ismeretekkel és magas fokú elhivatottsággal végzett munkája elismeréseként.