Ők a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön - fotók

Az 1956-os forradalom- és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Ünnepi közgyűlés: a Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei nemzeti ünnepünkön

Fotó: Unger Tamás

A Vas Vármegyei Közgyűlés kitüntetettjei

A vármegyeházán V. Németh Zsolt államtitkár, miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő volt az ünnepség szónoka. – Ma már országunk szabad és szuverén, vármegyéink pedig a szabadság gyakorlati műhelyei, ahol az önrendelkezés nem eszme, hanem napi cselekvés. Hosszú út és sok áldozat vezetett idáig – fogalmazott beszéde elején V. Németh Zsolt, majd felidézte: hazánk történelmében voltak olyan időszakok, amikor a világunk kettévált: kintre és bentre. Odakint a hatalom, az ideológia, idebent a lelkiismeret, szabadság várt. Kint az elnyomás, az idegen akarat, bent az önbecsülés és a bátorság.

– 1956 őszén Magyarországon ez a kettéhasadás vált tapinthatóvá. Csodával határos, hogy az akkori külvilág nem semmisítette meg az emberek belső világát. Sőt, a fokozódó nyomás csak kikristályosította mindazt, ami az embereknek legbelül fontos volt, mondta, majd 56 szellemiségét idézte: az emberek belső világát, hűségét, tisztaságát, bátorságát. Azt az igazgyöngyöt, amit 1956 megszült és amit a megtorlás sem tudott összetörni, és amit – mint mondta – ma is kötelesek vagyunk magunkban megtalálni, megőrizni. 56 ránk hagyott örökségének nevezte a felismerést, hogy a szuverenitás nem csupán országhatárok kérdése, hanem az erkölcsi önrendelkezésé is.