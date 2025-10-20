október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zenés-énekes program

12 perce

Az időseket ünnepelték Vasasszonyfán

Címkék#aprósütemény#Pál Andrea#kultúrházban#Farkas Ernő#polgármester

Szombaton az időseket ünnepelte Vasasszonyfa: az alkalomra feldíszített kultúrházban hatvan főre terítettek, a 65 év felettieket az önkormányzat zenés-énekes programmal és vacsorával vendégelte meg.

Tóth Katalin

Fél 4-től fogadták az idős embereket a kultúrházban, ahol Pál Andrea, Vasasszonyfa polgármestere köszöntötte őket, majd Bene Gabriella énekelt nekik. A dalokat, köztük a magával hozott népdalcsokor darabjait ismerték a jelen lévők – az előadó megénekeltette, megtáncoltatta őket. Egy dallal azokról is megemlékeztek, akik már nem lehetnek közöttük. 

Idősek napja Vasasszonyfa
Idősek napja Vasasszonyfa: Ágh Péter Pál Andrea polgármesterrel együtt köszöntötte a jelenlévőket.
Fotó: Koszorú Mihály

Vasasszonyfa idősek napja

Ágh Péter képviselő személyes hangú köszöntőjében a háláját, megbecsülését fejezte ki az idősek felé. Ezekre fűzte fel köszöntőjét a polgármester is, aki külön kiemelte a vasasszonyfai szépkorúak faluért végzett munkáját, erőfeszítéseit. Rajtuk kívül Budai Zoltán plébános is köszöntötte a résztvevőket. A legidősebb hölgyvendéget – a 88 esztendős Szétag Istvánnét –; a legidősebb jelen lévő férfit – a 80 éves Farkas Ernőt –, a legidősebb házaspárt – Farkas Ernőt és feleségét, Marika nénit –, valamint anya-fia párost – Szétag Istvánnét és fiát, a 65 éves Zoltánt – külön köszöntötték az ünnepségen. Pörköltet szolgáltak fel vacsorára, közben megérkezett Vlasits György harmonikás – onnantól ő felelt a jó hangulatért. Nagyon jó hangulatban telt az idősek napja, melynek sikeréhez hozzájárult az a rengeteg sós és édes aprósütemény is, amit a helyi, mindig aktív „csipet csapat” készített. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu