Az időseket ünnepelték Vasasszonyfán

Fél 4-től fogadták az idős embereket a kultúrházban, ahol Pál Andrea, Vasasszonyfa polgármestere köszöntötte őket, majd Bene Gabriella énekelt nekik. A dalokat, köztük a magával hozott népdalcsokor darabjait ismerték a jelen lévők – az előadó megénekeltette, megtáncoltatta őket. Egy dallal azokról is megemlékeztek, akik már nem lehetnek közöttük.

Idősek napja Vasasszonyfa: Ágh Péter Pál Andrea polgármesterrel együtt köszöntötte a jelenlévőket.

Fotó: Koszorú Mihály

Vasasszonyfa idősek napja

Ágh Péter képviselő személyes hangú köszöntőjében a háláját, megbecsülését fejezte ki az idősek felé. Ezekre fűzte fel köszöntőjét a polgármester is, aki külön kiemelte a vasasszonyfai szépkorúak faluért végzett munkáját, erőfeszítéseit. Rajtuk kívül Budai Zoltán plébános is köszöntötte a résztvevőket. A legidősebb hölgyvendéget – a 88 esztendős Szétag Istvánnét –; a legidősebb jelen lévő férfit – a 80 éves Farkas Ernőt –, a legidősebb házaspárt – Farkas Ernőt és feleségét, Marika nénit –, valamint anya-fia párost – Szétag Istvánnét és fiát, a 65 éves Zoltánt – külön köszöntötték az ünnepségen. Pörköltet szolgáltak fel vacsorára, közben megérkezett Vlasits György harmonikás – onnantól ő felelt a jó hangulatért. Nagyon jó hangulatban telt az idősek napja, melynek sikeréhez hozzájárult az a rengeteg sós és édes aprósütemény is, amit a helyi, mindig aktív „csipet csapat” készített.