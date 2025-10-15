október 15., szerda

Teréz névnap

Kiállítás

1 órája

Volt egyszer egy vasfüggöny – kiállítás nyílt Szentgotthárdon

Címkék#Szentgotthárd#Honismereti Klub#tárlat#múzeumban#vasfüggöny

A múlt sötét évei és azok emléke sokakban igencsak maradandó emléket hagyott. Egy igényes kiállítás mutatja be a vasfüggöny korszakát.

Gombos Kálmán

"Volt egyszer egy vasfüggöny" címmel nyílt kiállítás Szentgotthárdon, a Honismereti Klub és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum közös eseményeként. A megnyitó sok érdeklődőt vonzott: több egykori őrsparancsnok is eljött, Szombathelyről is érkezett meghívott vendég. A legidősebb résztvevő a 91 éves Gál Sándor nyugalmazott határőr volt, aki 41 évet töltött el a határőrség kötelékében itt a környéken.

Vasfüggöny-kiállítás nyílt Szentgotthárdon a múzeumban
Fotó: VN/Borbély Sándor

Vasfüggöny választott el

Huszár Gábor polgármester köszöntője után Székely László nyugalmazott határőr alezredes mutatta be a tárlatot. Tartalmas előadást hallhattak tőle a jelenlévők a vasfüggöny történetéről. Székely László részletesen bemutatta a vasfüggöny három korszakát, az aknazártól az elektromos jelzőrendszerig, majd az EJR bontására is kitért. Érdekes előadása sok személyes elemet is tartalmazott. Borbély Sándor az anyaggyűjtésről osztotta meg gondolatait. A kiállítás hét tablón és két vitrinben mutatja be a vasfüggöny történetét: láthatók itt könyvek, folyóiratok és eredeti határőrizeti tárgyak.

A tárlat anyagát Molnár Piroska, a Honismereti Klub vezetője és Borbély Sándor, a Honismereti Klub egyik tagja állította össze. A kiállítás egy évig tekinthető meg a Pável Ágoston Múzeum emeleti termében.

Vasfüggöny-kiállítás nyílt Szentgotthárdon a múzeumban
Fotó: VN/Borbély Sándor

