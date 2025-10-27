Őszi fotóhelyszínek Vasban – 5 kihagyhatatlan tipp fotós kollégáinktól

Ahogy az időjárás, úgy a táj, és vele együtt a fények és a színek is folyamatosan, gyorsan változnak ősszel. A lilába, aranyba, rozsdabarnába öltözött természet önmagában is jó fotótéma, de háttérként is jól működik. Alább összegyűjtöttük, kollégáink szerint ez az öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel.

Képeslapra illő hely a Kámoni Arborétumban - öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel

Fotó: Cseh Gábor

Öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel

Ság hegy

A Celldömölk közelében magasodó Ság hegy ősszel igazi színkavalkád. A vulkáni kúp tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a környékre. Ha teheted, érkezz naplemente előtt - a narancs fények még drámaibbá teszik a tájat.

Kámoni Arborétum

A Szombathely északi részén található Kámoni Arborétum minden évszakban szemet gyönyörködtető, de ősszel különösen. A színesbe öltözött fák, bokrok, cserjék szinte festményszerű hátteret kínálnak a fotósoknak, a kis tavak és hidak pedig további remek kompozíciós elemeket kínálnak.

Őszi színekben pompázik a Ság hegy is

Fotó: Szendi Péter

Abért-tó

Az Abért-tó a természetfotósok egyik kedvenc helyszíne Vas vármegyében. A víz felszínén nyugodt időben tükröződik a táj, a part mentén pedig madarak, nádasok és vadvirágok kínálnak témát. Napfelkeltekor vagy napnyugtakor különösen látványos, de akár ködös időben is remek fotóhelyszín.

Szalafő, Pityerszer

Az Őrség mindig különleges, de ősszel egyenesen mesebeli. Szalafő és a Pityerszeri Skanzen különlegessége, hogy az épületek máig az eredeti helyükön vannak, így ma is az eredeti környezetükben, korhű berendezéssel várják a látogatókat. Az őszi fények igazán meseszerűvé varázsolják a régi porták időtlen hangulatát.

Kőszeg

Kőszeg városa minden évszakban igazi ékszerdoboz, ősszel is kár lenne kihagnyi. A macskaköves utcákon sétálva a színes falevelek, a középkori házak és a hegyek közelsége mind-mind remek fotótémát kínálnak.

