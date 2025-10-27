október 27., hétfő

21 perce

Őszi fotóhelyszínek Vasban – 5 kihagyhatatlan tipp fotós kollégáinktól

Címkék#kámoni arborétum#vas vármegyei#fotótéma#Ság hegy

Vas megye ősszel (is) igazi fotós paradicsom. Kollégáink szerint ez az öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel, ha lencsevégre kapnád a természetet, vagy fotózkodnál a természetben.

Őszi fotóhelyszínek Vasban – 5 kihagyhatatlan tipp fotós kollégáinktól

Ahogy az időjárás, úgy a táj, és vele együtt a fények és a színek is folyamatosan, gyorsan változnak ősszel. A lilába, aranyba, rozsdabarnába öltözött természet önmagában is jó fotótéma, de háttérként is jól működik. Alább összegyűjtöttük, kollégáink szerint ez az öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel.  

öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel
Képeslapra illő hely a Kámoni Arborétumban -  öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel
Fotó: Cseh Gábor

Öt tuti vasi fotóhelyszín ősszel

Ság hegy 

A Celldömölk közelében magasodó Ság hegy ősszel igazi színkavalkád. A vulkáni kúp tetejéről lenyűgöző panoráma nyílik a környékre. Ha teheted, érkezz   naplemente előtt - a narancs fények még drámaibbá teszik a tájat. 

Kámoni Arborétum 

A Szombathely északi részén található  Kámoni Arborétum minden évszakban szemet gyönyörködtető, de ősszel különösen. A színesbe öltözött fák, bokrok, cserjék szinte festményszerű hátteret kínálnak a fotósoknak, a kis tavak és hidak pedig további remek kompozíciós elemeket kínálnak.  

Őszi színekben pompázik a Ság hegy is 
Fotó: Szendi Péter

 

Abért-tó 

Az Abért-tó a természetfotósok egyik kedvenc helyszíne Vas vármegyében. A víz felszínén nyugodt időben tükröződik a táj, a part mentén pedig madarak, nádasok és vadvirágok kínálnak témát. Napfelkeltekor vagy napnyugtakor különösen látványos, de akár ködös időben is remek fotóhelyszín.  

Szalafő, Pityerszer 

Az Őrség mindig különleges, de ősszel egyenesen mesebeli. Szalafő és a Pityerszeri Skanzen különlegessége, hogy az épületek máig az eredeti helyükön vannak, így ma is az eredeti környezetükben, korhű berendezéssel várják a látogatókat. Az őszi fények igazán meseszerűvé varázsolják a régi porták időtlen hangulatát.  

Kőszeg 

Kőszeg városa minden évszakban igazi ékszerdoboz, ősszel is kár lenne kihagnyi. A macskaköves utcákon sétálva a színes falevelek, a középkori házak és a hegyek közelsége mind-mind remek fotótémát kínálnak. 

Nézze meg galériáinkat!

Őszi színekben pompázik a Ság hegy

Fotók: Szendi Péter

Kámoni Arborétum ősszel

Fotók: Cseh Gábor

