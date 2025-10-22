október 22., szerda

Előd névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztés

1 órája

Új autók a vasi horgász szövetségnél

Címkék#MOHOSZ#Hiluxok#Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetség#gépjármű

A MOHOSZ 2017 óta következetesen építi az egységes horgászszervezeti gép- és eszközparját. Egy pályázatnak köszönhetően a vasi horgász szövetség teljes gépjármű flottája megújult. Az új autók sokat segítenek majd a munkában.

Vaol.hu

Immáron ötödik alkalommal kaptak platós terepjárókat a halőrök: ezúttal 16 horgász szervezetnél összesen 19 vadonatúj Toyota Hilux állt szolgálatba. A vasi horgász szövetség flottája megújult.  

Új autókat kapott a vasi horgász szövetség
Új autókat kapott a vasi horgász szövetség
Fotó:vasivizeken.hu

Modern autókat kapott a vasi horgász szövetség

A fejlesztés a MOHOSZ támogatásával valósult meg, anélkül, hogy a halasítási vagy egyéb működési forrásokat hátrányosan érintené, mivel a korábban használt Hiluxok értékesítéséből befolyó bevételek várhatóan teljes mértékben fedezik a pályázat önerejét. Az új, korszerű gépjárműpark ráadásul alacsonyabb karbantartási költségeivel a következő években is kedvezően hat a halőrzés gazdaságos működtetésére - mondta Puskás Norbert ügyvezető elnök, aki Seregi Miklós elnökkel közösen vette át a gépjárműveket a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége képviseletében. 

Az autók legmodernebb biztonsági és terepjáró rendszerekkel, platóbéléssel, vonóhoroggal és tolatóradarral felszerelve segítik a halőrök mindennapi munkáját


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu