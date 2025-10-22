1 órája
Új autók a vasi horgász szövetségnél
A MOHOSZ 2017 óta következetesen építi az egységes horgászszervezeti gép- és eszközparját. Egy pályázatnak köszönhetően a vasi horgász szövetség teljes gépjármű flottája megújult. Az új autók sokat segítenek majd a munkában.
Immáron ötödik alkalommal kaptak platós terepjárókat a halőrök: ezúttal 16 horgász szervezetnél összesen 19 vadonatúj Toyota Hilux állt szolgálatba. A vasi horgász szövetség flottája megújult.
A fejlesztés a MOHOSZ támogatásával valósult meg, anélkül, hogy a halasítási vagy egyéb működési forrásokat hátrányosan érintené, mivel a korábban használt Hiluxok értékesítéséből befolyó bevételek várhatóan teljes mértékben fedezik a pályázat önerejét. Az új, korszerű gépjárműpark ráadásul alacsonyabb karbantartási költségeivel a következő években is kedvezően hat a halőrzés gazdaságos működtetésére - mondta Puskás Norbert ügyvezető elnök, aki Seregi Miklós elnökkel közösen vette át a gépjárműveket a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége képviseletében.
Az autók legmodernebb biztonsági és terepjáró rendszerekkel, platóbéléssel, vonóhoroggal és tolatóradarral felszerelve segítik a halőrök mindennapi munkáját.