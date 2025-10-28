október 28., kedd

Vádemelés

59 perce

Előzni akart a vasi motoros, brutális baleset lett a vége

Címkék#súlyos baleset#motor#előzés

Vaol.hu
Előzni akart a vasi motoros, brutális baleset lett a vége

Motoros baleset (kiemelt képünk illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júniusában, a 84-es számú főúton motorkerékpárjával közlekedett, és utasként az élettársát szállította. A vádlott egy jobbra ívelő kanyarban úgy kezdte meg egy nála lassabban haladó, szalmabálákat szállító mezőgazdasági járműszerelvény előzését, hogy a rakomány miatt nem látta a szembejövő forgalmat. Amikor a lassú jármű mellé ért, vele szemben érkezett egy pótkocsis járműszerelvény, aminek – vészfékezés ellenére – nekiütközött, majd utasával együtt az úttestre csapódott. A balesetben a motorkerékpár utasa 60 nap tényleges gyógytartamú súlyos sérüléseket, a sofőr nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el.

A járási ügyészség kategóriára korlátozott közúti járművezetéstől eltiltását is indítványozta a vádlottnak, akinek büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

 

