A VOSZ vasi szervezete honlapján Önök is voksolhatnak ma reggel 8 órától november 6-án 12 óráig

Vasi Prima 2025: ma elkezdődik a szavazás

A Weöres Sándor Színházban november 8-án kiderül: a vasi VOSZ tíz kategóriagyőztese közül kik lesznek a Vasi Primák. Itt, a Vasi Prima Gálán adják át a közönségdíjat az Ifjúsági különdíjat, a vállalkozói díjakat is. Szavazni a vasi VOSZ honlapján lehet mától!

Merklin Tímea
Vasi Prima 2025: ma elkezdődik a szavazás

Fotó: VN-archív

Olvasóink ma megkezdhetik a voksolást a Vasi Prima jelöltekre – idén azonban nem a Vas Népében megjelenő szavazócédulákon illetve a vaol.hu-n keresztül, ahogy ez a korábbi években szokásos volt, hanem a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján kitölthető űrlapon ma reggel 8 órától november 6-án 12 óráig. Egy címről mindennap egyszer lehet voksolni.

Vasi Prima
Szárnyas János, a Vállalkozók és Munkáltatók országos Szövetsége (VOSZ) Vas Vármegyei Szervezetének elnöke egy korábbi Vasi Prima Gálán. Az ideit november 8-án rendezik a Weöres Sándor Színházban. A Vasi Prima jelöltekre, a VOSZ vasi szervezetének honlapján lehet egy űrlapon keresztül  mától! Fotó: VN-archív


Az esélyesek bemutatását már elkezdtük a Vas Népében és a vaol.hu oldalon. Naponta egy jelöltet ismerhetett meg a közönség, ebben a sorrendben: magyar irodalom, magyar színház-, film és táncművészet, magyar képző- és iparművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet, magyar ismeretterjesztés és média, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet. 

A Vasi Prima Gálán kiderül, kik a nyertesek


Hétfőn bemutatjuk még az Ifjúsági Különdíj két jelöltjét, akikre szavazni lehet – a Vasi Prima Gálán kiderül, kik a nyertesek –, a továbbiakban pedig azokat a vállalkozókat mutatjuk be, akik a Prima Gálán bizonyosan elismerést kapnak, és megismerhetik a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj jelöltjeit. 

