A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja: Balázs Imre

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója, Balázs Imre 2008-ban alapította a Balázs Közmű Kft.-t családi vállalkozásként. Az évek során fiai, Dávid és Ákos is csatlakoztak, hárman végzik az ügyvezetői feladatokat. A cég telephelye és székhelye Vasszécsenyben található.

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója, Balázs Imre. Forrás: BI

A szolgáltatási kört a piaci igényeknek megfelelően folyamatosan bővítették. Kezdetben erős- és gyengeáramú hálózatok földmunkáit végezték, majd közmű és térkőburkolási munkálatokkal egészült ki a tevékenységük.

Ma már a mélyépítés teljes palettáját kimerítve vállalják ivóvíz-, szennyvíz közműhálózat, árokrendszerek, csapadékvíz-elvezető rendszerek kivitelezését ipari megrendelők és magánszemélyek részére egyaránt. Járdák, utak teljes körű generál-kivitelezésével, épületbontással, vasbeton munkákkal, az utóbbi pár évben pedig már magasépítéssel is foglalkoznak: az első ilyen jellegű nagyobb munkájuk a Szombathelyen megépült Babusgatós pékség volt. Kiemelt projektként tartják számon a balatonfenyvesi kikötő-rekonstrukciót, Répcelak településfejlesztését, a GYSEV Zrt megbízásából a szombathelyi vasútállomás területén történt ipari vízhálózat rekonstrukciót, valamint Hévíz Le Primore ötcsillagos hotel térburkolási és zöldterület előkészítési munkálatait, közel 20 000 négyzetméteren.

Az E.ON Hungária Zrt. kiemelt fővállalkozójaként alépítményi munkákat, hálózatfejlesztési és hibaelhárítási feladatokat látnak el. Részt vettek nagyvállalati, vármegyei és állami beruházások kivitelezésében, jó kapcsolatot alakítottak ki önkormányzatokkal, településvezetőkkel. A mindennapokban mégis fő együttműködő partnereik magánszemélyek, kis- és középvállalkozások – rájuk támaszkodnak folyamatosan, s remélik, ez a jövőben is így marad. Gépparkjuk folyamatosan bővül, nemrég beszerzett mini kotrógépeikkel a munka hatékony és környezetkímélő.

Vasi Prima: a 2025. év Vármegyei Vállalkozója, Balázs Imre támogatja a továbbtanuló dolgozókat

A légkör családias, az itt dolgozó munkavállalók igazi csapatot, sőt, baráti közösséget alkotnak. Támogatják a továbbtanulni szándékozó alkalmazottakat, akik a megszerzett tudást a cégnél kamatoztatják.