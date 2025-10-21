A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja: Bodorics Pál

Bő, Gór, Chernelházadamonya, Mesterháza és Tompaládony község termelőszövetkezeteinek egyesülésével 1968-ban jött létre a Répcevölgye Mezőgazdasági Termelőszövetkezet. A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója, Bodorics Pál is ott csöppent bele a nagyüzemi gazdálkodásba. A szövetkezet jogutódjaként 2000-ben alakult meg a Répcevölgye 2001 Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft., amelynek öt évvel később kizárólagos tulajdonosa lett. Ettől kezdve ügyvezetőként irányítja a vállalkozást. Felesége Bodoricsné Dann Piroska gazdasági vezető, könyvvizsgáló, gyermekeik - Anett és Balázs - is felsőfokú agrár, valamint gazdasági szakirányú végzettséggel rendelkeznek, és hosszú évek óta együtt dolgoznak a vállalkozásban szüleik mellett.

Napjaikban mintegy 1700 hektáron végeznek szántóföldi növénytermesztést, jellemzően hagyományos kultúrákkal. Meghatározó a repce, őszi búza, tavaszi árpa, napraforgó, kukorica és fűmag termesztése, emellett vetőmagot is előállítanak. Gépparkjukat folyamatosan fejlesztik a munka hatékonyságának növelése érdekében. Rendelkezésükre áll szárító- és tisztítóberendezés, tárolókapacitásuk 30 ezer tonna. A társaság mezőgazdasági szolgáltató tevékenységével segíti a környékbeli gazdák munkáját. Rendszeres házigazdái növény-fajtabemutatóknak.

Az állattenyésztési ágazatban is aktívak: húsmarha-tenyésztéssel foglalkoznak, és 5000 hektár üzemi vadászterületen végeznek vadgazdálkodási tevékenységet.

Céljuk a jelenleg használt területeken az intenzív mezőgazdasági tevékenység folytatása, messzemenően figyelembe véve a fenntarthatóság alapelveit. Nyereséges működés mellett fő törekvésük, hogy csaknem 20 dolgozójuk számára is biztos megélhetési lehetőséget kínáljanak.

Bodorics Pál elhivatott agrár- és vadgazdálkodási szakember, akit a vármegyében és azon kívül országos szinten is ismernek és elismernek. Szívügye a precíziós gazdálkodás fejlesztése, új módszerek kipróbálása a környezetterhelés csökkentése és a kiemelkedő termésátlagok elérése érdekében, amit gazdálkodásuk, eredményeik évről-évre igazolnak.