A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja: Patkó Lajos

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje - aki a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja - Patkó Lajos, világ életében szerelő akart lenni, már gyerekként lenyűgözték a járművek. 1966-ban a Győri Vagon- és Gépgyár ipari tanuló intézetében mezőgazdasági gépszerelő szakmunkás képesítést, később Körmenden gépésztechnikusi oklevelet, a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán diplomát szerzett.

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje - aki a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja - Patkó Lajos. Fotó: Szendi Péter

1970-ben a VOLÁN körmendi üzemegységén helyezkedett el üzemtechnikusként, majd a szervizműhely vezetője lett. A rendszerváltáskor előbb bérbe vette, majd megvásárolta a telephelyet, és 1991. augusztus 1-jén megalakította a Rábaparti Járműjavító és Szolgáltató Kft.-t harminc alkalmazottal, egymillió forint törzstőkével. A gépjárműjavítás mellett megszerezték a környezetvédelmi felülvizsgálat és - Vas vármegyében elsőként - a 3,5 tonna feletti tehergépkocsik, autóbuszok hatósági vizsgáztatásának jogát. Megépítették az ország egyik legkorszerűbb személygépkocsi diagnosztikai vizsgasorát, amit Székely András, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium főosztályvezetője avatott fel.

2004-ben a 3,5 tonna feletti járművek számára kötelező tachográfórák és sebességkorlátozók beszerelésére műhelyt létesítettek, szakembereket képeztek ki. Bekerültek a 10 legnagyobb forgalmú szakműhely közé Magyarországon.

2005-ben a Kft. a tízezer legnagyobb adózó egyike volt. 2012-ben Szombathelyen felépítettek egy új szervizcsarnokot és a vármegye legkorszerűbb teher- és személygépkocsi vizsgabázisát, amit az emberi erőforrások minisztere avatott fel. Nagy szakértelemmel rendelkező autószerelő mestereket, gépjármű technikusokat és tudományos fokozattal rendelkező gépészmérnököt foglalkoztatnak. Évente több, mint 10.000 gépjármű hatósági vizsgáztatását végzik. Büszkék rá, hogy az általuk felkészített és vizsgáztatott gépjárművek egyetlen műszaki hibás balesetet sem okoztak.

Vasi Prima: a 2025. év Vármegyei Vállalkozója, Patkó Lajos sokat tett régiónk gazdaságáért

Létrehozták Vas vármegyében a Magyar Benzinkút hálózatot, öt töltőállomással. A nyugat-dunántúli régióban a MOL egyik legnagyobb üzemanyag vásárlója lettek. A TOP 100 – VAS VÁRMEGYE legnagyobb vállalkozásai 2024. évi kiadványa alapján a Rábaparti Kft. 36. lett a rangsorban, nettó 9,2 milliárd forint éves forgalommal.