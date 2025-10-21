október 21., kedd

Családi vállalkozása rendszeresen támogatja a civileket

1 órája

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje, a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja: Vass László

A Vasi Prima idei kitüntetettjei között négyen vannak, akik a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapják. Az egyikük Vass László, aki a díjat a Vasi Prima Gálán veheti át november 8-án a Weöres Sándor Színházban.

Merklin Tímea

A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje - aki a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja - Vass László, felszolgálóként végzett, tanulmányait Szombathelyen, az Orlay Fürst Károly Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolában folytatta. Pályafutását 1976-ban Sárváron, az akkori idők legnépszerűbb helyén, a Vár Vendéglőben kezdte. Az első adandó alkalommal továbblépett és önállósodott. A cukorgyári kastély vendéglátó egységének bérlőjeként sok-sok nagyszabású rendezvény sikeres lebonyolítása fűződött a nevéhez. Megvásárolta az akkor még Zöldfa Vendéglő néven ismert éttermet, amit felújítás és bővítés után Nádasdy Vendéglő néven nyitott újra 2000-ben. A hely azóta is Sárvár egyik kedvelt kertvárosi vendéglője, amely a hagyományos magyar konyha házias ízeivel várja a betérőket.

Vasi Prima
A Vasi Prima egyik idei kitüntetettje - aki a 2025. év Vármegyei Vállalkozója elismerést kapja - Vass László. Fotó: BS


Törekedve a folyamatos fejlődésre, megnyitotta italkereskedését, mely teljes összhangban működött a vendéglátó egységgel. Az épület azonban hamar szűkössé vált – a Zöldfa Italkereskedés egy új, nagyobb volumenű beruházás révén, egy volt ÉDÁSZ telep átalakításával találta meg végleges helyét 2006-ban. Az üzlet közel 400 négyzetméter alapterületen biztosítja a kényelmes vásárlás feltételeit a lakosság, illetve a nagykereskedelmi vevők számára. A vállalkozás rövidesen raktárakkal bővült, egyre több alkalmazottat foglalkoztatott, és a kínálat is szélesebb lett: a cég 2013-tól a cseh Litovel sörök kizárólagos magyarországi importőre lett, szállítási területe – ami addig Vas vármegyére korlátozódott – kiterjedt a Nyugat-Dunántúl nagy részére. A vállalkozás 2010 óta a Vasi Vass Family Kft. nevet viseli. A gazdasági válság, majd a Covid-járvány okozta nehéz időszakokon a szisztematikus munka, kitartás, szorgalom segítette át a céget.
 

Vass László munkáját az igényesség, elkötelezettség, hivatás-szeretet jellemzi, döntéseit a vevő- és vendégorientáltság határozza meg. Nem feledkezik meg a környezetéről sem, helyi civil szervezetek, közösségek elkötelezett támogatója. Még soha nem távozott üres kézzel az, aki hozzá fordult segítségért.


Vasi Prima: Vass László a 2025. év Vármegyei Vállalkozója - a fiával, lányával, vejével együtt dolgozik

A helyi Borklub aktív tagja, rendszeresen meghívást kap borversenyek zsűrijébe. Az étterem működtetését néhány éve átadta fiának, aki szinte ott nőtt fel, és a régi értékek mentén, de új lendülettel viszi tovább a munkát. Az italkereskedésben lánya és veje segítenek, nekik próbálja átadni azt a tudást és tapasztalatot, amit felhalmozott az évtizedek alatt, hogy lassan hátrébb léphessen, és több ideje jusson az unokákra is.

 

