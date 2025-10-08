A Vasi Prima színház-, film- és táncművészet kategória jelöltje és kategóriagyőztese Tóth Gergely

A Vasi Prima színház-, film- és táncművészet kategóriagyőztese és jelöltje Tóth Gergely a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola mozgóképgyártó–videóműsor-készítő szakán végzett. Szoros barátságot kötött Illés László rendezővel, akivel a szakmában is hamar megtalálták a közös hangot: 2016-ban együtt forgatták a Pince című horrort, amit 32 országban forgalmaztak és elérhető volt az egyik legnépszerűbb streaming csatornán is; 2019-ben pedig elkészítették a Pásztort, amely 37 nemzetközi díjat érdemelt ki.

Tavaly mutatták be harmadik filmjüket, a Beszélő trófeák című thrillert, amelynek fotografálásáért Tóth Gergely elnyerte a Kovács László – Zsigmond Vilmos Operatőri Díjat nagyjátékfilm kategóriában. Büszke rá, hogy a kis költségvetés ellenére sikerült olyan vizuális megoldásokat alkalmazni, amelyek lenyűgözték a zsűrit. Vezető operatőrként a forgatáson 7-8 ember munkáját végezte egymaga, ami nagyfokú kreativitást és improvizációs készséget igényelt.

A Vasi Prima jelöltje operatőrként víz alatti felvételeket is tud készíteni és vágóként is helyt áll

Búvárkodni is megtanult, hogy a víz alatti felvételeket elkészíthesse. A rangos elismerés új lendületet adott számára a folytatáshoz.

Tóth Gergely a 2019-ben készült Redline című kisjátékfilmnek nem csak operatőre, de vágója is volt - a Varese Nemzetközi Filmfesztiválon megkapta a legjobb vágásért járó díjat.

Az Illés László-Tóth Gergely alkotópáros már javában dolgozik az újabb horrorfilmjén Ever after/Örökkön-örökké címmel. Olyan világsztárok is szerepet vállaltak benne mint a Száll a kakukk fészkére című filmből ismert Michael Berryman, a műfaj ikonja; Mark Sheppard, a Supernatural sorozat démonkirálya; illetve Bonnie Aarons, az Apáca filmek címszereplője.

Erdélyi János, Balázs Béla-díjas filmrendezővel egy dokumentumfilmen is dolgozik, ami Simonffy András költő életének Dukán töltött időszakáról és általa Dukai Takács Judit munkásságának felkarolásáról szól.