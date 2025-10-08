október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Az operatőr még búvárkodni is megtanult

3 órája

A Vasi Prima színház-, film- és táncművészet kategória jelöltje és kategóriagyőztese Tóth Gergely

Címkék#Vasi Prima#búvár#Tóth Gergely#operatőr#film

A Vasi Prima magyar színház-, film- és táncművészet kategóriagyőztese 2025-ben Tóth Gergely filmes szakember. Így a Vasi Prima egyik jelöltje is.

Merklin Tímea
A Vasi Prima színház-, film- és táncművészet kategória jelöltje és kategóriagyőztese Tóth Gergely

Forrás: Tóth Gergely

A Vasi Prima  színház-, film- és táncművészet kategóriagyőztese és jelöltje Tóth Gergely a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola mozgóképgyártó–videóműsor-készítő szakán végzett. Szoros barátságot kötött Illés László rendezővel, akivel a szakmában is hamar megtalálták a közös hangot: 2016-ban együtt forgatták a Pince című horrort, amit 32 országban forgalmaztak és elérhető volt az egyik legnépszerűbb streaming csatornán is; 2019-ben pedig elkészítették a Pásztort, amely 37 nemzetközi díjat érdemelt ki.

Vasi Prima
A Vasi Prima magyar színház-, film- és táncművészet kategória jelöltje és kategóriagyőztese 2025-ben Tóth Gergely filmes szakember.  Forrás: Tóth Gergely

Tavaly mutatták be harmadik filmjüket, a Beszélő trófeák című thrillert, amelynek fotografálásáért Tóth Gergely elnyerte a Kovács László  Zsigmond Vilmos Operatőri Díjat nagyjátékfilm kategóriában. Büszke rá, hogy a kis költségvetés ellenére sikerült olyan vizuális megoldásokat alkalmazni, amelyek lenyűgözték a zsűrit. Vezető operatőrként a forgatáson 7-8 ember munkáját végezte egymaga, ami nagyfokú kreativitást és improvizációs készséget igényelt. 

A Vasi Prima jelöltje operatőrként víz alatti felvételeket is tud készíteni és vágóként is helyt áll

Búvárkodni is megtanult, hogy a víz alatti felvételeket elkészíthesse. A rangos elismerés új lendületet adott számára a folytatáshoz.

Tóth Gergely a 2019-ben készült Redline című kisjátékfilmnek nem csak operatőre, de vágója is volt - a Varese Nemzetközi Filmfesztiválon megkapta a legjobb vágásért járó díjat.

Az Illés László-Tóth Gergely alkotópáros már javában dolgozik az újabb horrorfilmjén Ever after/Örökkön-örökké címmel. Olyan világsztárok is szerepet vállaltak benne mint a Száll a kakukk fészkére című filmből ismert Michael Berryman, a műfaj ikonja; Mark Sheppard, a Supernatural sorozat démonkirálya; illetve Bonnie Aarons, az Apáca filmek címszereplője.

Erdélyi János, Balázs Béla-díjas filmrendezővel egy dokumentumfilmen is dolgozik, ami Simonffy András költő életének Dukán töltött időszakáról és általa Dukai Takács Judit munkásságának felkarolásáról szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu