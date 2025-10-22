A Vasi Prima Gálán a 2025. év Vállalkozója Díjat Hazafi László veheti át

A Vasi Prima Gálán a 2025. év Vállalkozója Díjjal elismerésre kerülő Hazafi László - mint minden fiú - már gyermekként is rajongott az autókért. Ki is tartott szenvedélye mellett, olyannyira, hogy ez lett a hivatása: első cégét 1997-ben alapította. Kezdetben ingatlan-forgalmazással és bérautókkal foglalkozott, majd amikor egyre nagyobb igény mutatkozott a használt autók iránt, kereskedelemmel bővítette tovább a portfóliót. A fordulópontot az első Volvo XC90 megjelenése hozta el, ami igen kelendő lett a vevők körében. Hazafi László ekkor alakított ki partnerségi viszonyt a német forgalmazóval. Ettől kezdve a vállalkozás hivatalos márkakereskedésként folytatta tevékenységét.

A Vasi Prima Gálán a 2025. év Vállalkozója Díjat Hazafi László kapja. Fotó: Unger Tamás

S hogy miért éppen a Volvo? A kulcsszó a kiemelkedő biztonság, a kényelem és a minőség.

A vevőkörrel való kapcsolat a bizalomra épül. Aki a Volvo Alpok Autó Kft.-t választja, nem csupán autót vásárol. Az ügyfelet elkísérik és segítik a vásárlást követő hosszú éveken át. Mindig elérhetőek, akár Budapestre is elmennek a bajba került ügyfélért, ha kell hétvégén is helybe viszik a csereautót.

Eredményeik önmagukért beszélnek: a Volvo Alpok Autó Vas megyében piacvezető újautó forgalomba helyezés-kereskedés prémium kategóriában, az idei év 9 hónapjában 28 százalékos volt a piaci részesedésük, maguk mögé utasították a nagy világmárkákat is. A cég a márka történetében az eddigi legtöbb eladással és átadással büszkélkedhet a vidéki kereskedések között.

A vállalkozás 2007-ben autószervizzel bővült.

A Vasi Prima Gálán méltatják Hazai László tevékenységét a sportélet, a civilek elhivatott támogatójaként is

Hazafi László igazi lokálpatriótaként elhivatottan támogatja a szombathelyi sportéletet, az egészségügyi- és civil szervezeteket. A vállalkozás méretéhez és bevételéhez képest magas összeget, évente 20-25 millió forintot fordít e nemes célra. A Falco kosárlabdacsapatának névadó, majd kiemelt szponzora, a Vasi Vasember, a labdarúgó Szilveszter Kupa és tenisz kupa névadó szponzora, de támogatja a helyi kézilabda-, jégkorong- és futsalcsapatot, küzdősport egyesületeket, különböző sportrendezvényeket, táncversenyt, segítő kezet nyújt a Markusovszky-kórháznak, alapítványoknak, és rendszeresen hozzájárul beteg gyerekek gyógykezeléséhez.

Szeretné, ha példáját minél több cég, vállalkozás követné a társadalmi felelősségvállalás terén. 2024-ben elnyerte az Év Vármegyei Vállalkozója díjat, és átvehette a szombathelyi önkormányzat által alapított Sport Támogatásáért díjat.