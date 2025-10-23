A Vasi Prima Gálán Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért 2025 Díjban részesülő Fábián Gábor filmes szakember 2008-ban egy fogyatékossággal élő felnőtteket ellátó bentlakásos otthonban ismerkedett meg azzal a különleges világgal, amely mind a mai napig meghatározza az életét. Az intézményben filmes szakkört indított, majd kollégáival megrendezte az első speciális filmszemlét, amely egyedülálló kezdeményezésként a fogyatékossággal élő emberek filmes alkotásait fogadta és értékelte – ezzel megteremtette a speciális filmet mint új műfajt.

A Vasi Prima Gálán Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért 2025 Díjban részesül Fábián Gábor. Fotó: Fabian Gabor

A mozgalom 15 év alatt nemzetközi viszonylatban is elismerést váltott ki. Gábor a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület alapító elnökeként elhivatottan fejleszti és bővíti a speciális filmesek közösségét. A szervezet két országos filmszemlével, egy nemzetközi filmfesztivállal és közel tíz állandó filmszakmai programmal járul hozzá a magyar kulturális élethez.

Elmondható, hogy a fizikai- és mentális nehézséggel élő emberek számára új kommunikációs csatorna született, amelyen keresztül nem csak belső világukat, érzelmeiket ismerhetjük meg, de azt is, ők hogyan látnak bennünket, neurotipikusokat. Gábor közös munkára, önkifejezésre biztatja a sérült embereket, akik számára a verbalitás sokszor nehézséget jelent, de a film egyetemes formanyelve segítségével képesek elmesélni a velük történteket, megjeleníteni érzelmeiket, gondolataikat. Ezt tükrözi az idei év szlogenje is: „Minden történet számít!”



Az elmúlt időszakban több száz film született, melyek jóllehet nem mindig felelnek meg a filmkészítés szakmai kritériumainak, mégis olyan történetek, sorsok és érzések bontakoznak ki belőlük, amelyekből bárki meríthet erőt, hitet és élni akarást.

A fogyatékossággal élő emberek a filmek révén személyes örömökkel, közösségi programokkal és nagyszerű élményekkel gazdagodtak. A szakmai rendezvények, filmes mustrák fejlődési és bemutatkozási lehetőséget biztosítanak számukra, az elnyerhető elismerések, díjak pedig motiválják őket.

Újabb kitüntetését a Vasi Prima Gálán vezeti át



Fábián Gábort 2025-ben Frim Jakab-emlékéremmel tüntették ki és a Magyar Filmakadémia tagjává választották. Odaadása és kitartása nemcsak a filmes világban hoz változást, hanem társadalmi szinten is fontos üzenetet közvetít: minden ember értékes, és megérdemli, hogy hangot kapjon.