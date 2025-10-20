október 20., hétfő

Vendel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elismerés

2 órája

Aranytoll-díjas költő, a Vas Népében kezdett publikálni - Az Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje Horváth Florencia

Címkék#Vasi Prima#Ifjúsági Vármegyei Külön Díj#Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázat#Valójában senki

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj egyik jelöltje Horváth Florencia. Már lehet szavazni a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján, és a Vasi Prima Gálán megtudjuk, ki nyert a két jelölt közül.

Merklin Tímea

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Horváth Florencia költő, kritikus, irodalomszervező. A Fiatal Írók Szövetségének tagja, a prae.hu főszerkesztő-helyettese. Gimnazista korában jelentek meg első publicisztikái a Vas Népe hasábjain. 2018-ban kiérdemelte az év diákújságírójának járó Aranytoll-díjat. Később a Bárka, a Kortárs Online és az f21.hu könyv- és színházkritikusa volt. Verseivel a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázaton mutatkozott be, a zsűri előbb bronz, majd arany oklevéllel díjazta munkáját. 2019 óta publikál irodalmi folyóiratokban, szépirodalmi szövegeit az Alföld, a Jelenkor és a Litera is közölte. 

Vasi Prima
A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Horváth Florencia költő, kritikus, irodalomszervező. Forrás: HF

2021-ben Móricz-ösztöndíjat, 2023-ban József Attila Irodalmi Támogatást nyert. 2022-ben a Salvatore Quasimodo Költőverseny elismerő oklevelét, 2024-ben különdíját vehette át. 

Éveken át vezette a Kötetlenül című irodalmi beszélgetéssorozatot, ami pályakezdő szerzőknek biztosított bemutatkozási lehetőséget - a vendégek szövegeiből szerkesztette a Prae folyóirat tematikus lapszámát.

2023-ban hozta létre Karádi Gergővel közösen a Valójában senki című zenés színházi előadást, aminek alapját saját versei adják. A darabot országszerte játsszák. Napvilágot látott első közös daluk is ugyanezzel a címmel, szövegét Horváth Florencia írta. Hiátus című első verseskötete idén áprilisban jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában, bemutatóját a nagy presztízsű Margó Fesztiválon tartották. Verseit lefordították angol, bolgár, cseh, lengyel és szlovák nyelvre.

Fontosnak tartja a kortárs magyar irodalom népszerűsítését. Kerekasztal-beszélgetéseken, felolvasásokon vesz részt, megfordult többek között a Csíkszeredai Könyvvásáron, a pozsonyi Liszt Intézetben, a Kertész Imre Intézetben és a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Szombathelyen és szülővárosában, Celldömölkön is volt önálló estje. 

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje tanít is

2021 óta kreatív írást tanít, minden évben szekcióvezető a kecskeméti People Team gyerektáborban, de felnőtteknek is tart műhelyeket, például a Művészetek Völgyében. 

2023-ban diplomázott az ELTE magyar-színház szakán, szakdolgozatát Nádas Péter Emlékiratok könyve című művének újraolvasási lehetőségeiből írta. Jelenleg ugyanitt irodalom- és kultúratudomány mesterszakos hallgató.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu