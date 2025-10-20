Aranytoll-díjas költő, a Vas Népében kezdett publikálni - Az Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje Horváth Florencia

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Horváth Florencia költő, kritikus, irodalomszervező. A Fiatal Írók Szövetségének tagja, a prae.hu főszerkesztő-helyettese. Gimnazista korában jelentek meg első publicisztikái a Vas Népe hasábjain. 2018-ban kiérdemelte az év diákújságírójának járó Aranytoll-díjat. Később a Bárka, a Kortárs Online és az f21.hu könyv- és színházkritikusa volt. Verseivel a Kárpát-medencei Középiskolás Irodalmi Pályázaton mutatkozott be, a zsűri előbb bronz, majd arany oklevéllel díjazta munkáját. 2019 óta publikál irodalmi folyóiratokban, szépirodalmi szövegeit az Alföld, a Jelenkor és a Litera is közölte.

2021-ben Móricz-ösztöndíjat, 2023-ban József Attila Irodalmi Támogatást nyert. 2022-ben a Salvatore Quasimodo Költőverseny elismerő oklevelét, 2024-ben különdíját vehette át.

Éveken át vezette a Kötetlenül című irodalmi beszélgetéssorozatot, ami pályakezdő szerzőknek biztosított bemutatkozási lehetőséget - a vendégek szövegeiből szerkesztette a Prae folyóirat tematikus lapszámát.

2023-ban hozta létre Karádi Gergővel közösen a Valójában senki című zenés színházi előadást, aminek alapját saját versei adják. A darabot országszerte játsszák. Napvilágot látott első közös daluk is ugyanezzel a címmel, szövegét Horváth Florencia írta. Hiátus című első verseskötete idén áprilisban jelent meg a Kalligram Kiadó gondozásában, bemutatóját a nagy presztízsű Margó Fesztiválon tartották. Verseit lefordították angol, bolgár, cseh, lengyel és szlovák nyelvre.

Fontosnak tartja a kortárs magyar irodalom népszerűsítését. Kerekasztal-beszélgetéseken, felolvasásokon vesz részt, megfordult többek között a Csíkszeredai Könyvvásáron, a pozsonyi Liszt Intézetben, a Kertész Imre Intézetben és a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Szombathelyen és szülővárosában, Celldömölkön is volt önálló estje.

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje tanít is

2021 óta kreatív írást tanít, minden évben szekcióvezető a kecskeméti People Team gyerektáborban, de felnőtteknek is tart műhelyeket, például a Művészetek Völgyében.