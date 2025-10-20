Oktatóként tért vissza alma materébe - Az Ifjúsági Vármegyei Külön Díj egyik jelöltje Papp Hajnal

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Papp Hajnal 24 esztendős, szentgotthárdi származású festőművész. Művészetek iránti vonzalma már egészen korán kialakult. Több hangszeren is tanult játszani, de legörömtelibb tevékenysége mindig is a festés, a rajzolás volt. A különböző festészeti technikákkal, tűzzománcozással, mintázással először Csomós Erika általános iskolásoknak tartott képzőművészeti foglalkozásain találkozott. Az ő növendékeként eredményesen szerepelt országos versenyeken.

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Papp Hajnal 24 esztendős, szentgotthárdi származású festőművész. Forrás: PH Fotó: HA

Nem csoda, hogy útja a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumba vezetett, ahol festő szakon végzett Szántó István növendékeként. Majd a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának festőművész szakán folytatta tanulmányait – itt a szakmai ismereteken túl érettebb szemlélettel és gondolkodásmóddal is gazdagodott.

Sikerrel szerepelt Országos Festészetversenyen, Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon, több tehetséggondozó- és ösztöndíj program kedvezményezettje volt. Első önálló kiállítása Lánykák címmel 2020-ban a szentgotthárdi Szlovén Kulturális és Információs Központban nyílt meg, de bemutatkozott Pécsett is, és csoportos tárlatokon szerepelt Budapesten, Visegrádon, Olaszországban és Romániában. 2019 óta művésztelepek rendszeres résztvevője. Vallja, hogy a generáció- és szakmaközi találkozások, valamint a pályán lévő alkotókkal való közös munka révén sokat tanul és élményekkel gazdagodik.

Műveiben előszeretettel használ semleges hátteret, amely előtt plasztikus megfogalmazásban jeleníti meg fő témáját, ami minden esetben az ember. Alakjai szinte lebegnek a sík térben. Munkái közgyűjteményekben is megtalálhatók. Gyermeki kíváncsiságát megőrizve más területekre is szívesen kalandozik. Illusztrálta Pintér György és Devecsery László egy-egy kötetét.

A Vasi Prima idei Ifjúsági Vármegyei Külön Díj jelöltje, Papp Hajnal visszatért az iskolájába oktatni

Ez a tanév igazi kihívást tartogat számára, hiszen oktatóként tért vissza alma materébe, a Művészeti Szakgimnáziumba.