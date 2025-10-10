26 perce
A Vasi Prima jelölt a Nap aktivitását kutatja
A 2025-ös Vasi Prima magyar tudomány kategóriájának győztese Dr. Barta Veronika csillagász. Így a Vasi Prima jelöltje.
A Vasi Prima 2025 jelöltje, Barta Veronika Szombathelyen született 1984-ben. Középiskolai tanulmányait a Bolyai János Gimnáziumban végezte matematika-fizika fakultáción. 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán diplomázott okleveles csillagászként.
Tágabb értelemben vett kutatási területe a Föld körüli plazmakörnyezet fizikai folyamatainak tanulmányozása. Az alsó légkör és az ionoszféra közötti csatolási mechanizmusokat vizsgáló doktori dolgozatát 2015-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg a Nyugat-magyarországi Egyetemen.
2016-ban Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokban, a Massachusetts Institute of Technology-n kezdte tanulmányozni a Nap aktivitásának és az ahhoz kapcsolódó folyamatoknak az ionoszférára gyakorolt hatását, amely azóta is fő kutatási területe. Mivel a bekövetkező változások hatással vannak a rádió- és műholdas kommunikációra, valamint a navigációra, a téma gyakorlati szempontból is rendkívül fontos a mai modern társadalom számára.
- Két alkalommal nyerte el az Európai Unió rangos Marie Sklodowska-Curie kutatási programjának Seal of Excellence díját.
- A Nők a Tudományban Kiválósági Díj birtokosa,
- elnyerte a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat
- és a Nemzeti Kiválósági Program STARTING kutatócsoport alapítói ösztöndíját is.
Tudományos tevékenységéért 2024-ben az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága neki ítélte az Év Kutatója díjat a természettudományok területén.
Jelenleg a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, az Ionoszféra Kutatócsoport és a rangos T-FORS Horizon Europe projektben a magyar csapat vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja.
A Vasi Prima jelöltjét már tudományos közéleti tevékenységéért is kitüntették
Már egyetemista éveiben a tudományos közélet tevékeny szereplője lett. 2023 óta az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának titkára. Szerepet vállalt számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében. Szívügye a tudomány népszerűsítése, aktív a közösségi médiában és gyakran tart ismeretterjesztő előadásokat minden korosztály számára. Tudományos közéleti tevékenységéért a Magyar Geofizikusok Egyesülete 2019-ben a Renner János-emlékéremmel tüntette ki.
