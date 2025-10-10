A Vasi Prima jelölt a Nap aktivitását kutatja

A Vasi Prima 2025 jelöltje, Barta Veronika Szombathelyen született 1984-ben. Középiskolai tanulmányait a Bolyai János Gimnáziumban végezte matematika-fizika fakultáción. 2009-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán diplomázott okleveles csillagászként.

Dr. Barta Veronika csillagász a Vasi Prima jelöltje. Forrás: Barta Veronika



Tágabb értelemben vett kutatási területe a Föld körüli plazmakörnyezet fizikai folyamatainak tanulmányozása. Az alsó légkör és az ionoszféra közötti csatolási mechanizmusokat vizsgáló doktori dolgozatát 2015-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg a Nyugat-magyarországi Egyetemen.

2016-ban Fulbright ösztöndíjasként az Egyesült Államokban, a Massachusetts Institute of Technology-n kezdte tanulmányozni a Nap aktivitásának és az ahhoz kapcsolódó folyamatoknak az ionoszférára gyakorolt hatását, amely azóta is fő kutatási területe. Mivel a bekövetkező változások hatással vannak a rádió- és műholdas kommunikációra, valamint a navigációra, a téma gyakorlati szempontból is rendkívül fontos a mai modern társadalom számára.

Két alkalommal nyerte el az Európai Unió rangos Marie Sklodowska-Curie kutatási programjának Seal of Excellence díját.

A Nők a Tudományban Kiválósági Díj birtokosa,

elnyerte a Bolyai Kutatási Ösztöndíjat

és a Nemzeti Kiválósági Program STARTING kutatócsoport alapítói ösztöndíját is.

Tudományos tevékenységéért 2024-ben az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága neki ítélte az Év Kutatója díjat a természettudományok területén.

Jelenleg a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, az Ionoszféra Kutatócsoport és a rangos T-FORS Horizon Europe projektben a magyar csapat vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja.

A Vasi Prima jelöltjét már tudományos közéleti tevékenységéért is kitüntették



Már egyetemista éveiben a tudományos közélet tevékeny szereplője lett. 2023 óta az MTA Geofizikai Tudományos Bizottságának titkára. Szerepet vállalt számos hazai és nemzetközi konferencia szervezésében. Szívügye a tudomány népszerűsítése, aktív a közösségi médiában és gyakran tart ismeretterjesztő előadásokat minden korosztály számára. Tudományos közéleti tevékenységéért a Magyar Geofizikusok Egyesülete 2019-ben a Renner János-emlékéremmel tüntette ki.