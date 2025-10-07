A Vasi Prima jelöltje és magyar irodalom kategóriagyőztese: Devecsery László

A Vasi Prima jelöltje és kategórigyőztese, Devecsery László 1949-ben született Vasszilvágyon. Könyvek iránti vonzalma már gyermekkorában megmutatkozott, folyvást egy terebélyes fűzfa alatt, kis karosszékében ülve olvasott. Személyiségét, világlátását családja, a falu összetartó közössége, az együtt megélt ünnepek, néphagyományok, az öregektől hallott mesék és igaz történetek formálták.

A Vasi Prima magyar irodalom kategóriajelöltje és kategóriagyőztese 2025-ben Devecsery László író, költő, rendező, tanár. Fotó: VN

Már iskolásként verseket faragott. Osztályfőnöke, Lőrinczy Huba biztatására részt vett egy sárvári diákköltő-találkozón, ahol költeményeivel rögtön második díjat nyert, 1968-ban viszont már elhódította az első díjat.

A Szombathelyi Tanítóképző Intézetben végzett könyvtár-népművelés szakon, majd magyartanári diplomát, később egyetemi oklevelet is szerzett. Dolgozott művelődési ház igazgatóként, több iskolában tanított magyar nyelv és irodalmat, drámapedagógiát.

Első verseskötete, a Zarándokút 1989-ben jelent meg. Költészete minden korosztályt megszólít, nagy odaadással ír a felnőtteknek, s még inkább a gyerekeknek, mert hiszi, hogy nekik még érdemes! A népköltészeti tradíciótól a klasszikus modernségen és az avantgárd hagyományon át a játékos-mondókás verselésig sokféle területen otthonosan mozog. Lírája életteli, első látásra könnyed, mégis végtelenül bölcs és gondolatébresztő. Soraiból árad a zeneiség.

Kifejezetten termékeny szerző: 55 önálló kötetet jegyez. Verseit lefordították német, horvát, angol, roma és orosz nyelvre, sőt, egyik költeménye kínaiul is olvasható.

Írt prózát, drámát. Színműveit szívesen játszották és játsszák kőszínházi és amatőr társulatok. Maga is rendezett Győrben, Szolnokon, Nyíregyházán, a szombathelyi Weöres Sándor Színházban, a Kalliopé Színtársulattal a budapesti Nemzeti Színházban vendégszerepelt. Néhány éve meghívást kapott Kanadába egy országos turnéra óceántól óceánig, afféle egyszemélyes színházként. Torontóban rendezett is. A jelenleg futó Lázár Ervin Programban a Szolnoki Szigligeti Színház műsorra tűzte A kék pék és Varázskendő című darabjait.

A Vasi Prima idei magyar irodalom kategóriagyőztese tavaly Radnóti-díjban részesült életműve elismeréseként

2019-ben József Attila-díjjal tüntették ki, ugyanabban az évben Vasszilvágy díszpolgára lett. 2024-ben – 75. születésnapja alkalmából – életműve elismeréseként Radnóti-díjban részesült.

Bár egészsége az utóbbi időben megrendült, fáradhatatlanul dolgozik. Most készülő Csillagvirágok című gyermekkönyvét lányunokái illusztrálják. Tervezi egy hatszemélyes vasi antológia, illetve a Levelek az időből című, felnőtteknek szánt kötetének megjelentetését is.