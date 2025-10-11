A Vasi Prima jelöltje diák pénzmesterek, banktudósok oktatója

A Vasi Prima jelöltje, Kiss Zoltán 1993 óta a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium tanára. Irányításával eleinte szakköri jelleggel, majd a délelőtti órakeretben is elkezdték oktatni a pénzügyi ismereteket. A gimnázium az ő kezdeményezésére csatlakozott a „Pénziránytű Hálózathoz”. Vallja, hogy a pénzügyi-gazdasági témájú versenyeken való részvétellel hatékonyan növelhető a fiatalok pénzügyi tudatossága, körükben így lehet elterjeszteni a pénzügyi kultúrát, hiszen ebben a korosztályban a játékos elemek, az informatika, a modern kommunikációs csatornák, a közösségi média már a mindennapok szerves része.

Forrás: KZ

Diákjai az elmúlt tanévekben szinte az összes országos pénzügyi, tőzsdei versenyen döntőbe jutottak, csapatban és egyéniben is számos első helyezést, illetve különdíjat hódítottak el. 2019 óta közel húsz országos pénzügyi versenyt nyertek - több alkalommal

a Zsetont,

a Részvényfutamot,

a Pénzmestereket,

a Nagy Diák Pénzügyes

és a Nagy Diák Banktudós Tesztet is,

a Pénzügyi Junior Klasszis versenyen egymást után három alkalommal szereztek második helyezést.

Tavaly a Nemzetközi Közgazdasági Diákolimpián ezüstérmesként sikerült végezni.

Tanítványai közül Gergácz Bálint, Szafián Dorottya, Szafián Petra és Szafián Réka kiérdemelte a Pénzügyminisztérium elismerését, 2024-ben Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díjjal tüntették ki Páli Ádám 12.D osztályos tanulót, aki Sulyok Tamás köztársasági elnöktől vehette át a „Felfedezettjeink” különdíjat.

Kiss Zoltán három alkalommal végzett első helyen a Részvényfutam tanár kategóriájában. A „Pénziránytű Hálózat” Tanári díj, az „Év Pedagógusa Díj”, az MNB „Arany Iránytű Díj” és a Pénzügyminisztérium „Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj” birtokosa. 2021-ben Kőszeg Város Önkormányzata Pro Communitate díjjal, 2024-ben Vas Vármegye Közgyűlése „Vas Vármegye Szolgálatáért Oktatási Tagozata" díjjal tüntette ki. Idén szeptemberben a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehette át az ÖPOSZ: "Pénzmesterek Akadémia Díját".

A Vasi Prima jelöltje nagy hangsúlyt helyez a motivációra

Munkájában a diákok motiválását és a pénzügyi, gazdasági témák iránti érdeklődésük fenntartását tartja a legfontosabbnak. Irányításával és a tanulók hathatós közreműködésével iskolájában magas színvonalon megvalósul a pénzügyi tudatosságra nevelés.