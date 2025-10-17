A Vasi Prima jelöltje gimnáziumigazgató, egyben fúvóskarnagy

A Vasi Prima jelölt Rápli Róbert a szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskolában érettségizett. Első diplomáit a szombathelyi főiskolán szerezte ének-zene és történelemtanár szakon. Itt hívta életre két szaktársával a mintegy 30 éven át működő Hangműhely Zenei Klubot.

A Vasi Prima magyar zeneművészet kategóriájának idei nyertese Rápli Róbert. Így a Vasi Prima jelöltje is. Fotó: VN

A ’90-es években több Vas megyei zenei együttesben tevékenykedett. Egyik alapítója és 10 éven át énekese volt a szombathelyi General Harmony Singersnek. Az énekegyüttessel 1993-ban nemzetközi versenyen Nívódíjat nyertek, kiérdemelték a Magyar Rádió különdíját, és több CD-t is kiadtak, melyeken néhány saját átirata is szerepel.

1992-től a szentgotthárdi zeneiskola tanára. 2000-ben koncertsorozatot indított a kisvárosban, amelynek klarinétosként is tevékeny közreműködője volt. A kamarabérlet-sorozat idén már 25. éve gazdagítja Szentgotthárd kulturális életét.

Rápli Róbert 1997 óta Szentgotthárd Város Fúvószenekarának művészeti vezetője. Irányításával hét alkalommal minősült az együttes arany és kiemelt arany fokozatot szerezve. Kategóriagyőztesek lettek az I. Sárvári Fúvószenekari Versenyen. Nevéhez fűződik az I. Vas Megyei Fúvószenekari Koncert és Bál, valamint a Szentgotthárdi Nemzetközi Fúvóstalálkozó - utóbbit idén 25. alkalommal rendezték meg. A fúvószenekart 2006-ban a Megyei Közgyűlés és az Országos Fúvósszövetség is Elismerő Oklevélben részesítette. 2007-ben kiérdemelték a Szentgotthárd Városért Kitüntetést.

Rápli Róbert 2012-től a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium kinevezett igazgatója. Az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő tanintézmény jubileumi rendezvénysorozatának fő szervezője volt. Ennek keretében jelent meg az elődjével közösen írt iskolatörténeti könyv.

A Vasi Prima jelöltje mesterpedagógus szakértő is

Mesterpedagógus szakértőként is tevékenykedik, valamint a budapesti műszaki egyetem köznevelési mestervezető képzésének óraadó konzulense. Többek között a Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Kulturális Tagozata Kitüntetés és a Dr. Kiss Gyula Egyesület Közösségi Kultúráért Kitüntetés birtokosa.