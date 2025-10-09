október 9., csütörtök

1 órája

Vasi Prima jelölt: Gyécsek József festőművész

Címkék#Gyécsek József#Aknai Tamás#portrékarikatúrák#kaland#festőművész

A Vasi Prima idei győztese magyar képző- és iparművészet kategóriában Gyécsek József festőművész. Így 2025-ben Vasi Prima jelölt.

Merklin Tímea
Vasi Prima jelölt: Gyécsek József festőművész

Fotó: Agárdi Gábor

A 2025. év egyik Vasi Prima jelöltje Gyécsek József festőművész, aki 1970-ben született Szentgotthárdon. A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rajz-történelem szakán Horváth János és Mészáros György festőtanároktól tanult, majd a Janus Pannonius Tudományegyetem Képzőművészeti Mesteriskola festő szakán végzett Keserü Ilona növendékeként.

A Vasi Prima jeölt Gyécsek József portrékarikatúrákat mutatott be a WSSZ tárlatán. Fotó: VN-archív

Indulását a változatos műfaj-, eszköz- és anyagkísérletek határozták meg. Akkori munkáiról Aknai Tamás művészettörténész így vélekedett: "Gyécsek József nem az ész kalandjának, hanem az érzékek és az érzelmek személyes formáinak, alakulási folyamatának a nyomába szegődik, művei jórészt az önvizsgálat és önmegismerés halk jegyzőkönyvei.” Hosszabb-rövidebb utazásai meghatározóan formálták szemlélet- és kifejezésmódját, távol-keleti élményei mélyen beépültek vizuális gondolkodásába. Absztrakt munkái mellett 35 éve intenzíven foglalkozik portréfestéssel. Több ezer izgalmas karaktert festett és rajzolt le, munkái a világ számos pontjára eljutottak. Az emberi arcokban a tekintetet éltető lelket keresi. 

A portrékarikatúra világát 15 éve fedezte fel. 2020-ban ily módon örökítette meg a Weöres Sándor Színház társulatának tagjait, a képekből nagy sikerű kiállítás nyílt.

Elkötelezett a minőség iránt. Az alkalmazott műfaj realista, közönségbarát megfogalmazásán túl alkotásaiban a mélyebb, expresszívebb megközelítést érzi leginkább sajátjának.

Az ábrázoló festészet és az absztrakció párhuzamosan vannak jelen a munkáiban, 2004-től 2008-ig készült Entrópia című sorozatával ezek átjárhatóságára is kísérletet tett. 

Több ciklusban festett sorozatokat a németországi Heidelbergről, ahol hat évig élt. Belekóstolt a kiadványszerkesztésbe és könyvillusztrálásba is.

Vasi Prima jelölt: Többféle optikai és értelmezési síkon tudja sűríteni tapasztalatait

Kalandozásai eredményeként az utóbbi pár évben kiérlelődött egy összegző, szintetizáló absztrakt képi rendszer, amelyben többféle optikai és értelmezési síkon tudja sűríteni tapasztalatait a világról és önmagáról.

Munkáit több hazai, németországi és szlovéniai egyéni és csoportos kiállításon mutatta be. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Magyar Festők Társaságának.

1995-ben elnyerte az Első Marosfői Nemzetközi Nyitott Egyetem különdíját, 2002-ben megkapta a Magyar Festők Társaságának alkotói ösztöndíját, 2023-ban a Nádasdy Kulturális Központ díját ítélték neki.




 

 

Prima 2025

A dosszié további cikkei
