A Vasi Prima jelöltje: Nagy Jácint

A Vasi Prima jelölt, a magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának győztese, Nagy Jácint fotóriporter Sárváron született. Fiatal korában főként az extrém sportok iránt érdeklődött. Bár mindig vágyott egy fényképezőgépre, a húszas évei közepén kezdett el rendszeresen fotózni – eleinte csak hobbiként.

Két önálló kiállítása és a közösségi médiában publikált fotói is közrejátszottak abban, hogy 2017-ben a Vas Népéhez hívták dolgozni. Ezt követte a Nyugat.hu, 2019-től pedig a Savaria Fórum munkatársa.

2018-tól összesen 12-szer díjazta több kategóriában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sajtófotó Kiállítás és Pályázat kereteiben. A MÚOSZ alapította 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton Karácsonyvárás című képe a Mindennapi élet kategória 2. helyezését nyerte el, több képe is bekerült a 2019-es, illetve 2020-as Az év fotói könyvbe.

Több album fotóanyagának megalkotója, tartott foglalkozást fiataloknak a szombathelyi Diák Képfesztiválon, vagy tárlatvezetést a Savaria Múzeum Reismann János és Reismann Mariann munkásságát bemutató kiállításában – és fáradhatatlanul kapja lencsevégre nap mint nap a kulturális, közéleti és sporteseményeket.

Kezdetektől a szociofotózást tartja a fényképezés legizgalmasabb ágának: érzékeny az emberi sorsokra, és hiszi, hogy a kiszolgáltatottság ábrázolása utat nyithat egy pozitívabb társadalmi gondolkodás felé.

Vallja, hogy a fotóriporter dolga objektíven ábrázolni a valóságot, ám minden fotós saját személyisége, élettörténete lencséjén át látja azt. Az így kialakuló vizuális látásmód eleve meghatározza a témaválasztást, az alkotás módját, és még sok mindent – így lesz az objektív fotó végül izgalmasan szubjektív.

Hobbija a természetjárás, a hegymászás – kikapcsolódásként a Kárpátok gerinceit járja.