október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A magyar ismeretterjesztés és média kategória győztese

1 órája

A Vasi Prima jelöltje: Nagy Jácint

Címkék#Vasi Prima#fotóriporter#Nagy Jácint

Az idei Vasi Prima magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának győztese Nagy Jácint fotóriporter. Így a Vasi Prima jelöltje is.

A Vasi Prima jelöltje: Nagy Jácint

A Vasi Prima jelölt, a magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának győztese, Nagy Jácint fotóriporter Sárváron született. Fiatal korában főként az extrém sportok iránt érdeklődött. Bár mindig vágyott egy fényképezőgépre, a húszas évei közepén kezdett el rendszeresen fotózni – eleinte csak hobbiként.

Vasi Prima
Vasi Prima jelölt, a magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának győztese, Nagy Jácint fotóriporter. Forrás: NJ

Két önálló kiállítása és a közösségi médiában publikált fotói is közrejátszottak abban, hogy 2017-ben a Vas Népéhez hívták dolgozni. Ezt követte a Nyugat.hu, 2019-től pedig a Savaria Fórum munkatársa.

2018-tól összesen 12-szer díjazta több kategóriában Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sajtófotó Kiállítás és Pályázat kereteiben. A MÚOSZ alapította 38. Magyar Sajtófotó Pályázaton Karácsonyvárás című képe a Mindennapi élet kategória 2. helyezését nyerte el, több képe is bekerült a 2019-es, illetve 2020-as Az év fotói könyvbe.

Több album fotóanyagának megalkotója, tartott foglalkozást fiataloknak a szombathelyi Diák Képfesztiválon, vagy tárlatvezetést a Savaria Múzeum Reismann János és Reismann Mariann munkásságát bemutató kiállításában – és fáradhatatlanul kapja lencsevégre nap mint nap a kulturális, közéleti és sporteseményeket.

Kezdetektől a szociofotózást tartja a fényképezés legizgalmasabb ágának: érzékeny az emberi sorsokra, és hiszi, hogy a kiszolgáltatottság ábrázolása utat nyithat egy pozitívabb társadalmi gondolkodás felé.

Vallja, hogy a fotóriporter dolga objektíven ábrázolni a valóságot, ám minden fotós saját személyisége, élettörténete lencséjén át látja azt. Az így kialakuló vizuális látásmód eleve meghatározza a témaválasztást, az alkotás módját, és még sok mindent – így lesz az objektív fotó végül izgalmasan szubjektív.

Hobbija a természetjárás, a hegymászás – kikapcsolódásként a Kárpátok gerinceit járja.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu