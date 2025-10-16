A Vasi Prima jelölt a kultúráért, a város emberarcáért dolgozik Pálné Horváth Mária

A Vasi Prima jelöltje, Pálné Horváth Mária tősgyökeres celldömölki, itt született, itt nőtt fel, nem csoda, hogy később hivatásává vált a szeretett városáért való munkálkodás. Pályáján két tanára Nagy István és Tima László indították el, akik biztatták a művészetek és humán tudományok művelésére.

A Vasi Prima jelöltje, Pálné Horváth Mária. Fotó: PHM

A Berzsenyi Dániel Főiskolán magyar nyelv és irodalomtanár-népművelő szakos diplomát szerzett, majd a Janus Pannonius Tudományegyetemen művelődési felnőttképzési menedzserként végzett. 1984-ben mint népművelő kezdett dolgozni a Kemenesaljai Művelődési Központban, melynek 1993-ban vezetője lett. A Kresznerics Ferenc Könyvtárral való összevonás után az egyesített intézmény igazgatójaként folytatta munkáját. Napjainkban is töretlen lelkesedéssel, kiemelkedő szakmai színvonalon dolgozik. Nem csak saját magát fejleszti folyamatosan, de a központ működését is igyekszik a kor kihívásaihoz igazítani. Szoros kapcsolatot ápol a helyi és a környékbeli kulturális intézményekkel, segíti működésüket.

Pálné Horváth Mária számos hagyományteremtő rendezvény és fesztivál megálmodója, azok lebonyolítását sok éve magas fokú precizitással és kreativitással felügyeli. Az intézményben működő civil szervezetek, klubok, szakkörök elkötelezett támogatója és tanácsadója. Higgadt, tapasztalt, gyakorlatias és együttműködő vezető, munkatársaival együtt igazi közösséget alkotva dolgoznak nap mint nap. Az intézmény érdekében tudatos menedzseri tevékenységet végez, amit sikeres pályázatok sora bizonyít.

Meghatározó szerepet tölt be Celldömölk és Kemenesalja arculatának és jövőképének kialakításában. Segíti a városi médiumok működését, részt vállal civil szervezetek életében is.

A Közösségi Kultúráért díj, a Celldömölk Városért Érdemérem, a Batthyány Emlékplakett birtokosa. 2009-ben Magyar köztársaság Arany Érdemkereszttel tüntették ki, 2020-ban átvehette a képviselő-testület által alapított Kresznerics Ferenc díjat, 2024-ben a Celldömölk Jubileumi Érdemérmet. Szabadidejét gyermekei és unokái körében tölti. Hitvallása Celldömölkért tevékenykedni annak érdekében, hogy a város megőrizze emberarcúságát és szellemiségét a következő generációk számára is.