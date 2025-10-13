A Vasi Prima jelölt tervezett óvodát, bölcsődét, üzleteket, lakásokat is

A Vasi Prima jelölt Szabóné Fülöp Ida Bácsbokodon született, Szombathelyen végezte az általános iskolát. Technikusi oklevelét a budapesti Ybl Miklós Építőipari Technikumban szerezte, jeles minősítésű üzemmérnöki oklevelét az Ybl Miklós Műszaki Főiskola magasépítési szakán vehette át. 1987-ben szerzett vezető tervezői jogosultságot.

Vasi Prima jelölt Szabóné Fülöp Ida. Fotó: SZFI

1967 óta a helyi építőipar aktív résztvevője. Pályáját a Vas Megyei Állami Építőipari Vállalat tervező csoportjánál kezdte, később a megyei Beruházási Vállalatnál, a TÉK Kft. tervező csoportjánál helyezkedett el. Leghosszabb ideig - 14 éven át - a Szövtervnél dolgozott. 1999-től saját vállalkozásában lett ügyvezető, 2007-ben vonult nyugdíjba.

Munkája ezer szállal kapcsolódik Vas vármegye fejlődéséhez, 45 éves pályafutása során mintegy 200 épületet tervezett. Köztük például bölcsődét Répcelakon, óvodát Szombathelyen, üzleteket és lakásokat a Kőszegi utcában és az Uránia udvarban, mélygarázst, irodaházat, a jáki iskola tornatermét és könyvtárát. Tervezett számos kereskedelmi és vendéglátó egységet, ipari üzemet és lakóházat több vasi településen. Az ő munkája a Markusovszky Kórház mosodája, a Patológiai Osztály épülete, a Hefele-iskola faipari tanműhelye és a szentgotthárdi rendelőintézet is.

Különösen szívesen dolgozik műemlék vagy műemlék jellegű, védett épületek átalakításán, ami az egyik legkomplikáltabb tervezői munka. Mindig igyekezett megtalálni az autentikus, korhű külső, az esztétikum, valamint a megrendelői igények, a funkció közötti arany középutat úgy, hogy mindez a hatályos jogszabályoknak is megfeleljen. Gyakran kellett kompromisszumot kötni, kreatív megoldásokra, újszerű ötletekre is szükség volt, de a siker nem maradt el. Ő végezte a bogáti kiskastély, az acsádi, a hegyfalui és a szelestei kastélyok rekonstrukcióját. Egyik legkedvesebb munkája 1992-ben a Kereskedelmi Bank székházának átalakítása volt Szombathelyen a Kőszegi utca 10-ben. Sikerült megtartani az eredeti külalakot, például a homlokzat díszítőelemeit, miközben az épület maradéktalanul ellátja új funkcióját.

1996-os megalakulása óta a Vas Vármegyei Építész Kamara tagja, jelenleg a Szakmafelügyeleti Bizottság elnöke.