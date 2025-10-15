A Vasi Prima jelöltje, Zsebe Ferenc – a helyieknek csak „Baba” - a körmendi kosárlabda élő legendája, többszörös bajnok és kupagyőztes, 102-szeres válogatott. 1977-ben kezdett sportolni Némethné Kovács Kamilla kezei alatt. Két év múlva a Körmendi Dózsa MTE igazolt játékosa lett. 17 évesen bekerült az ifjúsági válogatott keretbe, de sosem lépett pályára a csapatban.

A Vasi Prima magyar sport kategória idei győztese Zsebe Ferenc. Így a Vasi Prima jelöltje is. Forrás: ZSF

A Körmend színeiben először 1983-ban játszott tétmeccset, a Baja ellen 31 másodpercnyi lehetőséget kapott. Folyamatosan lépdelt felfelé a ranglétrán: ’86-ban már kulcsjátékosnak számított, ekkor Észak-Koreában a felnőtt válogatott tagjaként magára ölthette a címeres mezt.

1987. április 12. mérföldkő az MTE életében, hiszen első vidéki csapatként ekkor szerezték meg a bajnoki címet. A Rába-parti város teljes extázisban ünnepelt. Zsebe Ferencnek kulcsszerepe volt a sikerben.

Három évvel később legyőzték a kupában a Honvéd együttesét, majd ezt követően még ötször nyerték el a trófeát, játékosként tehát hatszoros kupagyőztesnek mondhatja magát. ’90-ben és 91-ben az év kosárlabdázójának választották. 1996-ban megszerezte második bajnoki címét, szintén a Honvéd ellen.

Aktív pályafutását 20 szezon után, 2002-ben fejezte be. Edzői oklevelet szerzett a Testnevelési Főiskolán, és 2003-ban már vezetőedzőként ünnepelhetett bajnoki címet a piros-feketékkel.

2005-ben beválasztották az elmúlt 50 év 25 legjobb férfi játékosa közé.

2009-től kilenc éven át az Egis Körmend ügyvezetője volt, ez idő alatt sikerült még egyszer elhódítani a kupát.

A Vasi Prima jelölt háromszoros bajnok, hétszeres kupagyőztes

Zsebe Ferenc háromszoros bajnok, hétszeres kupagyőztes. Pályafutása során 516 bajnoki mérkőzésen lépett pályára és 6285 pontot dobott, meccsenkénti átlaga 12,2.

Hosszabb szünet után idén nyáron a legenda hazatért: az Egis Körmend NB I-es csapatát működtető Basketball Körmend Sport Kft. ügyvezetője lett, éppen a 60. születésnapján. Örömmel vállalta a megbízást, hiszen közel áll a szívéhez a feladat. Célja új lendületet adni a patinás klubnak.