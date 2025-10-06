október 6., hétfő

Elismerés

1 órája

Megkezdjük az idei Vasi Prima-jelöltek bemutatását

Címkék#Vasi Prima#Ifjúsági Különdíj#vármegyei szervezet#közönségdíj#VOSZ

Az idén is a Weöres Sándor Színház ad helyet a Prima Gálának, ahol fény derül arra, hogy a vasi VOSZ tíz kategóriagyőztese közül kik jogosultak a Vasi Prima cím viselésére. Itt adják át a közönségdíjat és az Ifjúsági különdíjat, valamint a vállalkozói díjakat is. A Prima Gála november 8-án lesz. Szavazni a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján keresztül lehet október 18-tól.

Merklin Tímea
Fotó: VN

A Prima Primissima díjat Demján Sándor vállalkozó alapította 2003-ban, hogy pártoktól, politikai érdekektől függetlenül díjazzák, minél szélesebb körben láthatóvá tegyék a tudomány, a kultúra, a human szféra értékeit. A Prima Primissima díj 2005-ben bővült a területi Prima díjak rendszerével,  a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete az elsők között csatlakozott a kezdeményezéshez. A Vasi Prima jelölteket, az egyes kategóriák győzteseit a vasi VOSZ elnöksége választotta ki.

Vasi Prima
A Vasi Prima jelölteket, az egyes kategóriák győzteseit a vasi VOSZ elnöksége választotta ki. Képünkön az elnök Szárnyas János. Fotó: VN

A kiválasztás szokásosan úgy történt, hogy év elején felkértük a civil szervezeteket, vállalkozókat, hogy állítsanak jelölteket, küldtek is javaslatokat szép számmal – tudtuk meg Szárnyas János elnöktől. – Október közepén lesz az a szavazás, hogy a kategóriagyőztesek közül megszavazzuk a Primákat. A nevüket lezárt borítékban egy széfbe tesszük, és november 8-án reggel bontjuk ki, így számunkra is akkor fog kiderülni, kik kapják a Prima-díjat. 

 A Prima közönségdíjasra és az Ifjúsági különdíjasra online módon bárki szavazhat. 

A VOSZ Vas Vármegyei Szervezete oldalán lehet majd kitölteni egy űrlapot, a lehetőség október 18-án reggel 8 órától november 6-án 12-óráig áll rendelkezésre. Egy címről minden nap egyszer lehet voksolni. 

A Vas Népe, a vaol.hu és a vasi VOSZ is meghirdeti a szavazási lehetőséget, tájékoztatja és bemutatja az érintetteket, de szavazni csak a vasi VOSZ honlapján lehet a közönségdíjas és az ifjúsági különdíjas személyéről. 

Az esélyeseket a Vas Népében, a vaol.hu oldalon október 7-étől mutatjuk be. Naponta egy jelöltet ismerhet meg a közönség, ebben a sorrendben: magyar irodalom, magyar színház-, film és táncművészet, magyar képző- és iparművészet, magyar tudomány; az Ifjúsági Különdíj jelöltjei, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet, magyar ismeretterjesztés és média, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet.

Vasi Prima - november 8-án gála!

A november 8-i Prima Gálán pedig kiderül, kik a nyertesek!

 

