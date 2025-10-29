Vasi Prima: Szavazzanak, a példaképek itt vannak köztünk!

Az eredmény november 8-án derül majd ki a Weöres Sándor Színházban rendezendő Vasi Prima Gálán. Ott tudhatjuk meg, hogy a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete tíz kategóriagyőztese közül kik lesznek a Vasi Primák. Szárnyas Jánostól, a VOSZ vasi elnökétől megtudtuk: a nevüket lezárt borítékban egy széfbe tették a belső szavazás után, és csak november 8-án reggel bontják ki, így számukra is akkor fog kiderülni, kik kapják a Prima-díjat.

Szárnyas János, a vasi VOSZ elnöke. Amint tőle megtudtuk: november 8-án reggel bontják ki a lezárt borítékokat, így számukra is akkor fog kiderülni, kik kapják a Prima-díjat az esti Vasi Prima Gálán a Weöres Sándor Színházban. Fotó: VN

A Közönségdíjasra és az Ifjúsági különdíjasra bárki szavazhat a VOSZ Vas Vármegyei Szervezete honlapján kitölthető űrlapon. (Tehát idén nem a Vas Népében megjelenő szavazócédulákon illetve a vaol.hu-n keresztül, ahogy ez a korábbi években szokásos volt!) Egy címről naponta egyszer lehet voksolni.

Szárnyas János mindenkit bíztat a voksolásra. A vasi VOSz oldalán is és a vaol.hu-n is megismerkedhetnek a jelöltekkel. Nem kell messzire menni a példaképekért, hiszen hősök itt is vannak köztünk.

A Vasi Prima Gála november 8-án lesz a Weöres Sándor Színházban

A Vasi Prima Közönségdíját és az Ifjúsági Különdíjat a Weöres Sándor Színházban rendezendő Gálán adják át, amint a vállalkozói díjakat, a Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díjakat is.

Az esélyeseket már bemutattuk a Vas Népében és a vaol.hu oldalon. Lapszámainkban és portálunkon megtalálhatják, hogy kik az idei Vasi Prima kategóriagyőztesek - magyar irodalom, magyar színház-, film és táncművészet, magyar képző- és iparművészet, magyar tudomány, magyar oktatás és köznevelés, magyar építészet, magyar ismeretterjesztés és média, magyar sport, magyar népművészet és közművelődés, magyar zeneművészet kategóriában és kik az Ifjúsági Különdíj jelöltjei.